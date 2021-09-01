Депутатскому корпусу предстоит большая работа по законодательному закреплению поручений Президента - Владимир Волков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Владимир Волков прокомментировал Послание Президента народу Казахстана. По словам депутата, особо важным является подтверждение Главой государства курса на усиление защиты прав человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В очередном Послании Президент Касым-Жомарт Токаев обозначил дальнейший курс развития нашего государства и определил приоритетные цели социально-экономического и политического развития страны. Наряду с другими важными вопросами, отдельное внимание в Послании уделено проводимым реформам в правоохранительной и судебной системах, которые позволили по-новому выстроить отношения государства с гражданами, сократить излишние судебные процедуры, исключить необоснованное вовлечение граждан и бизнеса в орбиту уголовного процесса», - прокомментировал депутат.

По его словам, особое внимание Глава государства обратил на необходимость реализации практических вопросов борьбы с преступностью, обозначив необходимость разработки комплекса мер по противодействию мошенничеству и финансовым пирамидам, предотвращению и пресечению сексуального насилия против детей, распространению наркотиков, в том числе синтетических, особенно среди молодежи.

«В целях пресечения нарушения прав граждан и дальнейшего усиления правовых механизмов Президентом поручено продолжить поэтапное расширение компетенции прокурорского надзора, и масштабирование сервисной модели полиции, при этом указав на важность тесного взаимодействия с местными органами власти. Кроме того, Президент отметил актуальность разработки стратегической концепции борьбы с коррупцией на среднесрочный период, в том числе искоренения бытовой коррупции. На мой взгляд, особо значимым является подтверждение Главой государства курса на усиление защиты прав человека. При этом, акцентировав внимание на необходимость пресечения незаконных действий, препятствующей деятельности правозащитников и адвокатов», - отметил Владимир Волков.

По его мнению, депутатскому корпусу предстоит большая работа по законодательному закреплению поручений Главы государства, направленных на повышение благосостояния граждан и обеспечение их конституционных прав.

Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев выступил с ежегодным Посланием народу Казахстана на совместном заседании обеих палат Парламента. В Послании Президент обнародовал приоритетные цели социально-экономического развития страны на предстоящий период.