Депутатский корпус Казахстана омолаживается – ШОС

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Миссия наблюдателей ШОС отмечает омоложение депутатского корпуса Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель Генерального секретаря ШОС Григорий Логвинов отметил, что нынешняя Миссия наблюдателей от ШОС включает 18 человек, 11 из них – представители государств-членов организаций и 7 человек от постоянно действующих органов ШОС: 4 человека из секретариата, который расположен в Пекине, и три человека – из штаб-квартиры исполнительного комитета региональной антитеррористической структуры, который расположен в Ташкенте.

«Это не первый случай нашей Миссии наблюдения, опыт в наблюдении есть, но, тем не менее, мы видим за собой особую ответственность в этот раз, как и в прошлом году в ноябре, когда Миссия наблюдателей от ШОС присутствовала на внеочередных выборах Президента. В этот раз выборы будут осуществляться по новой модели в рамках провозглашенного Президентом Казахстана курса на обновление общественно-политической системы страны. Мы провели обстоятельную и содержательную беседу с главой ЦИК РК Нурланом Абдировым. Мы уже ощутили на себе гостеприимство. Мы уверены, что для выполнения наших функций будут созданы все благоприятные условия», - сказал журналистам Григорий Логвинов.

Заместитель генерального секретаря ШОС поделился своими наблюдениями за время пребывания миссии в Казахстане.

«Хочу отметить интересный и, на мой взгляд, положительный факт: средний возраст кандидатов в Мажилис и маслихаты меньше 47 лет. То есть, это показывает, что депутатский корпус страны омолаживается и это, несомненно, придаст развитию Казахстана новую гибкость, новую креативность. Хочу пожелать успехов нашему дружескому казахстанскому народу», - отметил Григорий Логвинов.

По его словам, Шанхайская организация сотрудничества руководствуется в своем подходе организации выборов и хода законодательства страны пребывания.

«Мы никогда не оцениваем сами законодательные акты и саму выборную систему той или иной страны. Потому что одним из краеугольных камней философии и этики Шанхайской организации сотрудничества является невмешательство во внутренние дела страны и уважение суверенного права каждого народа на выбор той системы общественно-политического устройства, которое отвечает ее культурной и в целом цивилизованной традиции», - добавил Григорий Логвинов.