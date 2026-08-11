Депутатов маслихатов Казахстана обучили эффективной работе с проблемами регионов

В Институте парламентаризма завершилась серия практических тренингов для депутатов маслихатов и сотрудников их аппаратов, передает Kazinform.

Программа была организована совместно с Фондом развития парламентаризма в Казахстане и Офисом программ ОБСЕ в Астане.

Участники отрабатывали навыки, которые необходимы в ежедневной работе: анализ законодательства, подготовка решений маслихата, работа с бюджетными процессами и взаимодействие с населением.

Одним из основных заданий стало моделирование сессии маслихата. Участники в группах разбирали вопросы жилищно-коммунального хозяйства и готовили проекты решений.

На тренинге говорили о проблемах с теплоснабжением и состоянием тепловых сетей, качестве электричества, обеспечении сел питьевой водой, ремонте дорог, работе канализации и ливневых систем, уличном освещении, аварийном жилье и тарифах.

Фото: Институт парламентаризма

Отдельно рассматривались вопросы управления твердыми бытовыми отходами, доступности инфраструктуры ЖКХ для лиц с инвалидностью и прозрачности бюджетных расходов.

Эксперты Института парламентаризма рассказали об избирательных системах, возможностях и рисках применения искусственного интеллекта и ответственности в этой сфере с учетом Закона Республики Казахстан «Об искусственном интеллекте».

Участники также рассмотрели вопросы депутатской этики, конфликта интересов и профилактики коррупционных рисков.

В качестве спикеров выступили президент Фонда развития парламентаризма в Казахстане Зауреш Батталова, советник директора Института парламентаризма Ляззат Сулеймен, а также глава Офиса программ ОБСЕ в Астане Посол Алексей Рогов, выступивший в онлайн-формате.

По итогам тренингов участникам вручены сертификаты и подготовлены практические рекомендации для дальнейшей депутатской деятельности. Институт парламентаризма продолжит работу по развитию профессиональных компетенций депутатов и сотрудников аппаратов маслихатов.