    08:00, 21 Январь 2026 | GMT +5

    Депутаты Мажилиса рассмотрят Соглашение о пунктах пропуска на казахстанско-кыргызской границе

    21 января в 15:00 состоится пленарное заседание Мажилиса Парламента РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Мажилис принял в работу законопроект о банках и банковской деятельности
    Фото: Мажилис

    Депутаты рассмотрят проекты ратификации Протокола о внесении изменения в Соглашение между правительствами Казахстана и Кыргызстана о пунктах пропуска через госграницу от 25 декабря 2003 года, а также протоколов с поправками в статьи 50 а) и 56 Конвенции о международной гражданской авиации.

    Напомним, ранее Мажилис ратифицировал Договор об углублении и расширении союзнических отношений между Казахстаном и Кыргызстаном, подписанный 19 апреля 2024 года в городе Астане. 

    Целью Договора является придание дополнительного импульса комплексному развитию казахстанско-кыргызского сотрудничества.

    Документом предусматривается расширение взаимовыгодного сотрудничества и комплексного развития двустороннего взаимодействия в политической, военной, торгово-экономической, инвестиционной, сельскохозяйственной, транзитно-транспортной, водно-энергетической, образовательной, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах.

    Кроме того, предлагается принять в работу новый законопроект о ратификации Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

    Парламент Кыргызстан Мажилис
