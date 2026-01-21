Депутаты Мажилиса рассмотрят Соглашение о пунктах пропуска на казахстанско-кыргызской границе

Депутаты рассмотрят проекты ратификации Протокола о внесении изменения в Соглашение между правительствами Казахстана и Кыргызстана о пунктах пропуска через госграницу от 25 декабря 2003 года, а также протоколов с поправками в статьи 50 а) и 56 Конвенции о международной гражданской авиации.

Напомним, ранее Мажилис ратифицировал Договор об углублении и расширении союзнических отношений между Казахстаном и Кыргызстаном, подписанный 19 апреля 2024 года в городе Астане.

Целью Договора является придание дополнительного импульса комплексному развитию казахстанско-кыргызского сотрудничества.

Документом предусматривается расширение взаимовыгодного сотрудничества и комплексного развития двустороннего взаимодействия в политической, военной, торгово-экономической, инвестиционной, сельскохозяйственной, транзитно-транспортной, водно-энергетической, образовательной, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах.

Кроме того, предлагается принять в работу новый законопроект о ратификации Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам.