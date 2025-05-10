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    02:09, 10 Май 2025 | GMT +5

    Депутаты Европарламента призывают Индию и Пакистан к деэскалации напряженности

    Члены Европарламента сделали совместное заявление об эскалации отношений между Индией и Пакистаном, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Европарламент
    Фото: visit.alsace

    Председатель Комитета по иностранным делам Дэвид Макаллистер (фракция Европейская народная партия, Германия), председатель делегации по связям с Индией Ангелика Ниблер (Германия), председатель делегации по связям со странами Южной Азии Шербан Димитрие Стурдза (Румыния) и постоянный докладчик Комитета по иностранным делам ЕП по Индии Владимир Пребилич (фракция «Зеленые/EFA», Словения) совместно выразили глубокую обеспокоенность в связи с недавней эскалацией отношений между Индией и Пакистаном.

    Члены Европейского парламента вновь заявили о своем недвусмысленном осуждении террористического акта, произошедшего в Пахалгаме 22 апреля 2025 года, и выразили солидарность с жертвами и их семьями.

    Террористические акты никогда не подлежат оправданию, добавили в Европарламенте.

    В связи с ростом напряженности в Брюсселе призывают Индию и Пакистан проявить максимальную сдержанность, снизить напряженность и воздержаться от дальнейших нападений в целях защиты жизни мирных жителей по обе стороны границы.

    Депутаты подчеркнули готовность Европейского парламента поддерживать конструктивное взаимодействие и диалог между двумя странами для предотвращения дальнейшей дестабилизации и создания условий, способствующих миру.

    Кроме того, депутаты подтвердили приверженность Европейского парламента поддержке региональной стабильности, деэскалации и сближению.

    О развитии индо-пакистанского конфликта читайте в материале обозревателя Kazinform.

    Теги:
    Пакистан Индия Европарламент Мировые новости
    Арнур Рахимбеков
    Арнур Рахимбеков
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