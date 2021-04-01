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    10:03, 01 Апрель 2021 | GMT +6

    Депутатам маслихата введут KPI в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы подвели итоги работы депутатов маслихата за март, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Всего маслихат города Алматы VII созыва провел 3 сессии и 31 заседание постоянных комиссий. Так, в марте состоялось 9 заседаний постоянных комиссий, где было рассмотрено более 10 вопросов касательно обеспечения занятости населения, решения земельных вопросов, строительства, безопасности и анализа дорожного трафика города, финансирования частных дошкольных организаций, а также вопросы по установлению единых ставок фиксированного налога в городе.

    В данном отчетном периоде были приняты решения о предоставлении льготного проезда на городском общественном транспорте обладателям «Алтын алқа», «Күміс алқа», также были утверждены правила регулирования миграционных процессов в городе Алматы. Депутаты маслихата утвердили Правила определения размера и оказания жилищной помощи, а также решили вопросы компенсации повышения тарифов абонентской платы за оказание услуг телекоммуникаций социально незащищенным гражданам.

    Секретарь маслихата Станислав Канкуров акцентировал внимание и на деятельности депутатов для решения вопросов, поднимаемых жителями города. Так, в этом месяце в адрес депутатов маслихата поступило порядка 150 писем граждан. Более половины из них получили положительные решения.

    Также в марте были проведены обучающие семинары для развития компетенций депутатов в области юриспруденции, навыков публичных выступлений и социального маркетинга. Отдельным депутатам рекомендованы профессиональные тренеры для прохождения курсов по изучению государственного языка.

    Секретарь маслихата отметил важность использования депутатами социальных сетей для налаживания более тесного диалога с гражданским обществом. Для этого для депутатов маслихата был проведен обучающий вебинар по налаживанию эффективной системы коммуникаций местного представительного органа с населением.

    За этот месяц депутаты провели свыше 70 встреч в онлайн- и офлайн-форматах, в которых приняли участие более 10 тысяч человек.

    «Кроме того, депутаты инициировали собственные предложения по работе постоянных комиссий по семи отраслям. На основе предложений депутатов готовится проект Положения о рейтинге депутатов (KPI), что в целом будет способствовать повышению эффективности, дисциплине и ответственности депутатов», - сообщили в пресс-службе маслихата.


    Теги:
    Маслихат Другие государственные органы Общество Алматы
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