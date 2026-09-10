Депутатам Курултая после окончания полномочий будут платить зарплату до трех месяцев
После окончания срока полномочий депутат Курултая сможет получать заработную плату до момента трудоустройства или достижения пенсионного возраста. При этом выплата будет предоставляться максимум в течение трех месяцев, передает корреспондент агентства Kazinform.
Такая норма предусмотрена положениями об обеспечении деятельности депутатов в регламенте Курултая.
— Депутату Курултая по истечении срока его полномочий, а также в случае подачи в отставку или роспуска Курултая и до момента его трудоустройства или достижения пенсионного возраста ежемесячно выплачивается пособие в размере его среднемесячной заработной платы, но не более трех месяцев со дня прекращения полномочий или удовлетворения заявления об отставке, — говорится в документе.
Вместе с тем, депутатам в период между очередными сессиями Курултая предоставляется оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск продолжительностью 30 календарных дней с выплатой пособия для оздоровления в размере двух должностных окладов.
Депутатам, проживающим вне столицы РК, на срок их полномочий предоставляется благоустроенное и меблированное жилье на условиях безвозмездного пользования из государственного жилищного фонда.
Для поддержания взаимоотношений депутатов Курултая со своими избирателями, систематического информирования их о деятельности Курултая, выполнения поручений Курултая, его координационного и рабочих органов каждому депутату предоставляется право:
1) внеочередного приобретения транспортных проездных документов;
2) выезда в командировки по территории Республики Казахстан.
В случае командирования депутата для выполнения поручений Курултая, его координационного и рабочих органов ему оплачиваются командировочные расходы по нормам, установленным законодательством Республики Казахстан.
Обслуживание депутатов Курултая автомобильным транспортом в пределах столицы Республики Казахстан, их лечебно-оздоровительное и санаторно-курортное обслуживание осуществляются в порядке, установленном Президентом РК.
Напомним, ранее депутаты приняли Регламент Курултая, определяющий порядок организации его работы, проведения заседаний, слушаний и правительственных часов, а также законодательного процесса и деятельности депутатских объединений.