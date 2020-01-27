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Депутата обокрали в Алматы: по высказыванию полицейского начато расследование

27 Января 2020 19:30
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Депутата обокрали в Алматы: по высказыванию полицейского начато расследование

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы по высказыванию сотрудника полиции, прибывшего на место, где обокрали депутата Мажилиса Ирины Смирновой, начато расследование, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Ранее депутат написала, что ее поразили слова полицейского, прибывшего на место преступления: «Да что вы переживаете? Это было, есть и будет. Воры были всегда. И что вы хотите?».

«По высказыванию сотрудника полиции, прибывшего на место преступления, уже назначено служебное расследование, по результатам которого в отношении него будут приняты меры дисциплинарного воздействия. И тем не менее, приношу свои извинения за действия подчиненного», - сказал начальник Департамента полиции города генерал-майор полиции Серик Кудебаев.

Ранее сообщалось, что 5 января текущего года в полицию с заявлением по факту кражи обратилась Ирина Смирнова. Ее заявление зарегистрировано в едином реестре досудебного расследования по признакам преступления, предусмотренного ст.188 УК РК (Кража).

«С целью раскрытия данного преступления и задержания подозреваемого создана специальная следственно-оперативная группа, в состав которой также вошли сотрудники криминальной полиции города. В настоящее время помимо следственных и оперативных мероприятий проводится мониторинг системы видеонаблюдения города, в том числе и места совершения преступления», - добавил Серик Кудебаев.

Отметим, Ирина Смирнова - депутат Мажилиса Парламента Казахстана VI созыва.


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Ключевые слова: Алматы, МВД РК,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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