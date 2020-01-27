Депутата обокрали в Алматы: по высказыванию полицейского начато расследование

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы по высказыванию сотрудника полиции, прибывшего на место, где обокрали депутата Мажилиса Ирины Смирновой, начато расследование, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее депутат написала, что ее поразили слова полицейского, прибывшего на место преступления: «Да что вы переживаете? Это было, есть и будет. Воры были всегда. И что вы хотите?».

«По высказыванию сотрудника полиции, прибывшего на место преступления, уже назначено служебное расследование, по результатам которого в отношении него будут приняты меры дисциплинарного воздействия. И тем не менее, приношу свои извинения за действия подчиненного», - сказал начальник Департамента полиции города генерал-майор полиции Серик Кудебаев.

Ранее сообщалось, что 5 января текущего года в полицию с заявлением по факту кражи обратилась Ирина Смирнова. Ее заявление зарегистрировано в едином реестре досудебного расследования по признакам преступления, предусмотренного ст.188 УК РК (Кража).

«С целью раскрытия данного преступления и задержания подозреваемого создана специальная следственно-оперативная группа, в состав которой также вошли сотрудники криминальной полиции города. В настоящее время помимо следственных и оперативных мероприятий проводится мониторинг системы видеонаблюдения города, в том числе и места совершения преступления», - добавил Серик Кудебаев.

Отметим, Ирина Смирнова - депутат Мажилиса Парламента Казахстана VI созыва.