Депутат: Владение языками в равной степени – залог будущего наших детей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Перед обществом стоит задача уберечь подрастающее поколение от пагубного влияния Интернета и направить его в нужное русло. Такое мнение выразил депутат Мажилиса Парламента РК Ильяс Буларов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня на заседании Совета были подняты актуальные для казахстанского общества вопросы по укреплению межэтнического согласия. На заседании совета Ассамблеи народа Казахстана Президент отметил, что выпускники казахстанских школ должны быть интегрированы в казахстанское общество и быть конкурентоспособными. А для этого нужно владеть и государственным языком, и своим национальным языком, и желательно владеть русским языком. В целом, чем больше наши дети владеют различными языками, тем лучше для них. «Не надо их ограничивать лишь одним языком. Действуя таким образом, мы фактически ограничиваем их будущее развитие и интеграцию, в конце концов лишаем их перспективы на благополучное будущее», - сказал Президент. Этнокультурные объединения в своей работе учитывают этот важный вопрос. Сегодня молодежь нацелена на овладение языками», - отметил депутат.

По его словам, когда дети в равной степени владеют родным, государственным и русским языками – это благо, залог их успешного будущего и будущего страны.

«Также на заседании говорилось о защите детей от кибербуллинга, порождения бескультурья в социальных сетях. Законопроект, который касается вопросов защиты прав детей, в настоящее время находится на рассмотрении в Мажилисе Парламента и уже прошел первое чтение. Прозвучали предложения о том, что нужно все больше детей привлекать в сторону искусства и культуры, массового спорта. Необходимо их участие в детских театральных, спортивных кружках, на телевидении нужно создавать содержательные программы для детей и юношества. К примеру, проект «История моего края», программа «Герои среди нас» позволят узнать больше о Казахстане, о его замечательных людях, которые живут, трудятся здесь и стремятся сделать лучше нашу страну. Уберечь наше подрастающее поколение от пагубного влияния Интернета и направить его в нужное русло – такая задача стоит перед нашим обществом», - подчеркнул Ильяс Буларов.

Он также отметил, что депутаты Мажилиса Парламента, избранные от Ассамблеи народа Казахстана, полностью поддерживают все инициативы и мнения, высказанные на заседании Совета, и выражают готовность активно сотрудничать с государственными органами, общественными организациями, населением для решения проблем, которые волнуют население.