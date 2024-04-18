Депутат усомнился в начале продаж билетов на Всемирные игры кочевников в Астане

На заседании комитета по социально-культурному развитию Мажилиса министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев сообщил, что стартовала продажа билетов на Всемирные игры кочевников в Астане. Однако депутат Мажилиса Даулет Мукаев усомнился в правдивости этой информации, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Я не могу приобрести билеты на игры на сайте «Заказ билетов», о котором вы говорите. Я зачитаю ответ этого сайта. Вы говорите одно, а оказывается совсем другое. Вот какой ответ предоставляется на сайте: «Дорогие друзья, продажа билетов на Всемирные игры кочевников будет проходить поэтапно. В некоторых объектах проводится капитальный ремонт — меняется расстановка залов. В связи с этим билеты на церемонии открытия и закрытия игр будут продаваться позже. Офлайн-кассы будут открыты в 3-х формах в сентябре до начала соревнований». Возможно, лучше сказать, что билеты сейчас не продаются, — заявил депутат.

Специалисты Министерства пояснили, что билеты продаются пока не на все мероприятия. И обещали разобраться с этим вопросом.

Отметим, что сегодня в Мажилисе состоялась встреча министра туризма и спорта Ермека Маржикпаев с депутатами.

Напомним, ожидается, что во Всемирных играх кочевников примут участие делегации из более чем 100 стран мира. Об этом сообщил министр туризм и спорта Е. Маржикпаев в ходе встречи с депутатами Мажилиса.

В Великобритании выкуплены все туры на Всемирные игры кочевников в Казахстане.