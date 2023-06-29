Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Депутат требует отпускать казахстанских шахтеров раньше на пенсию

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
29 Июня 2023, 13:33
Депутат требует отпускать казахстанских шахтеров раньше на пенсию Фото: kazakhmys.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Карагандинского областного маслихата Евгений Буслаев поднял вопрос по раннему выходу на пенсию шахтеров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для шахтеров главный вопрос – это льготная пенсия. Пользуясь тем, что на Форуме участвует Глава Правительства, хочу заострить внимание на данной проблеме. Как председатель шахтерского профсоюза заверяю, что абсолютно на каждой встрече с горняками звучит один и тот же вопрос: «Когда же снизят пенсионный возраст?!» - сказал Евгений Буслаев на Республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней партии AMANAT.

Он привел мировую статистику.

«Просто представьте, по оценке медиков, человек, отработавший в шахте более двадцати-тридцати лет, в 60 лет стопроцентно будет профбольным. По мировым стандартам на таких производствах должны работать не более 13 лет! Но наши шахтеры не бросают свою работу, а делают все возможное, чтобы доработать до пенсионного возраста, – ведь надо кормить семью, поднимать детей. И, выходя на заслуженный отдых, не отдыхают так как хотелось бы, потому что большую часть пенсии вынуждены тратить на лекарства и лечение», - отметил представитель Карагандинского маслихата.

Как подчеркнул депутат, эту ситуацию нужно кардинально менять.

«Я считаю, что наше Правительство в ближайшее время должно принять меры, которые, наконец-то, решат эту проблему. Исполнение этого и других предвыборных обещаний на нашем контроле, и мы будем информировать шахтеров об их исполнении», - заключил Е. Буслаев.


Карагандинская область   Маслихат   Пенсия  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Дожди и усиление ветра ожидаются в Казахстане
Дожди и усиление ветра ожидаются в Казахстане
Александр Бублик снялся с матча Уимблдона-2023
Александр Бублик снялся с матча Уимблдона-2023
Прожить месяц на минимальную зарплату - столичный блогер проводит эксперимент
Прожить месяц на минимальную зарплату - столичный блогер проводит эксперимент
Елена Рыбакина сыграет с Кэти Бултер за выход в 1/8 финала Уимблдона-2023
Елена Рыбакина сыграет с Кэти Бултер за выход в 1/8 финала Уимблдона-2023
Сколько заработал первая ракетка Казахстана за исторический результат на Уимблдоне
Сколько заработал первая ракетка Казахстана за исторический результат на Уимблдоне
Перфоманс шоу военных оркестров мира прошло на площадях Астаны
Перфоманс шоу военных оркестров мира прошло на площадях Астаны
Перекрытие главных улиц Алматы и новые технологии: как сейчас строят дороги
Перекрытие главных улиц Алматы и новые технологии: как сейчас строят дороги
Женщина и двое детей едва не задохнулись в заглохшем лифте в Шымкенте
Женщина и двое детей едва не задохнулись в заглохшем лифте в Шымкенте
Неблагоприятные метеоусловия будут в трех городах РК
Неблагоприятные метеоусловия будут в трех городах РК