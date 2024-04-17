Депутат раскритиковал размер штрафов за нарушения ПДД в Казахстане

Несмотря на принятые меры, количество дорожно-транспортных происшествий увеличилось. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел РК Игорь Лепеха, передает корреспондент агентства Kazinform.

На пленарном заседании Мажилиса депутат Ерлан Саиров заявил, что в сегодняшней очень сложной гуманитарной ситуации в Казахстане высокие штрафы явно утомляют граждан.

— По сумме штрафов Казахстан опережает страны СНГ. Например, штрафы, если перевести в тенге, в России начинаются от 3 тысяч тенге, в Беларуси — от 5 тысяч тенге, а в Казахстане — от 17 тысяч тенге. Это теперь не профилактика, а финансовые репрессии против граждан. В сегодняшней очень сложной гуманитарной ситуации в Казахстане эти штрафы явно утомляют граждан. Можно ли уменьшить эти штрафы (за нарушения ПДД) или предоставить какую-то амнистию в рамках обсуждаемого сегодня в первом чтении в Мажилисе законопроекта? — спросил депутат Ерлан Саиров.

В свою очередь, заместитель министра внутренних дел РК Игорь Лепеха сообщил, что несмотря на принятые меры, количество дорожно-транспортных происшествий не уменьшается.

— По штрафам вопрос спорный. К сожалению, несмотря на все принимаемые меры, у нас в прошлом году был рост небольшой аварийности, а в этом году у нас уже 70% по первому кварталу рост аварийности. То есть получается, даже те меры, которые нами принимаются, они пока не дают возможности стабилизировать ситуацию, раз. Второе, в этом законе штрафы повышаются точечно, только для тех категорий, которые совершают грубые, явные, демонстративные нарушения правил дорожного движения. Те, граждане, которые превысили скорость условно на 10 км в час, мы не трогаем их, и штрафы не повышаем. Повышаем там, где явно грубо превышается скорость на большие лимиты, — пояснил Игорь Лепеха.

Ранее сообщалось, что депутаты Мажилиса одобрили в первом чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О дорожном движении» по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств и цифровизации дорожной безопасности».

Также был одобрен сопутствующий законопроект «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан Об административных правонарушениях по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств и цифровизации дорожной безопасности».