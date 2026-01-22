РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    15:30, 22 Январь 2026 | GMT +5

    Депутат призвал расширить пограничную полосу на юге Казахстана

    Депутат Сената Амангельды Нугманов в своем депзапросе призвал пересмотреть параметры пограничной полосы, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    а
    Фото: facebook.com / Амангельды Нугманов

    По его словам, действующее законодательство устанавливает особый правовой режим пограничной полосы, включая запрет на предоставление земельных участков, расположенных в ее пределах, в частную собственность и во временное землепользование.

    — Однако на практике более трех тысяч таких участков уже находятся в собственности физических и юридических лиц и подлежат высвобождению. Дополнительные риски создает недостаточная ширина пограничной полосы на отдельных участках государственной границы. На границе с Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан в Жамбылской и Туркестанской областях ширина пограничной полосы местами не превышает 30 метров, что позволяет нарушителям преодолевать ее за считанные минуты. Эти территории используются для контрабанды товаров и сельскохозяйственных животных, что требует увеличения ширины пограничной полосы до 1000 метров и создания условий для размещения полноценной пограничной инфраструктуры, — сказал Нугманов.

    Сенатор предложил рассмотреть вопрос увеличения ширины пограничного коридора на отдельных участках государственной границы на уровне Правительства, провести комплексную правовую и социально-экономическую оценку возможных изменений земельного законодательства, а также обеспечить баланс между задачами национальной безопасности и интересами населения приграничных территорий.

    Ранее мы писали о том, что пункт пропуска на границе Казахстана и Кыргызстана станет круглосуточным.

    Теги:
    Сенат Парламент Узбекистан Контрабанда Кыргызстан Граница
    Карина Кущанова
    Автор
