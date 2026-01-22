Депутат призвал расширить пограничную полосу на юге Казахстана

По его словам, действующее законодательство устанавливает особый правовой режим пограничной полосы, включая запрет на предоставление земельных участков, расположенных в ее пределах, в частную собственность и во временное землепользование.

— Однако на практике более трех тысяч таких участков уже находятся в собственности физических и юридических лиц и подлежат высвобождению. Дополнительные риски создает недостаточная ширина пограничной полосы на отдельных участках государственной границы. На границе с Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан в Жамбылской и Туркестанской областях ширина пограничной полосы местами не превышает 30 метров, что позволяет нарушителям преодолевать ее за считанные минуты. Эти территории используются для контрабанды товаров и сельскохозяйственных животных, что требует увеличения ширины пограничной полосы до 1000 метров и создания условий для размещения полноценной пограничной инфраструктуры, — сказал Нугманов.

Сенатор предложил рассмотреть вопрос увеличения ширины пограничного коридора на отдельных участках государственной границы на уровне Правительства, провести комплексную правовую и социально-экономическую оценку возможных изменений земельного законодательства, а также обеспечить баланс между задачами национальной безопасности и интересами населения приграничных территорий.

