Депутат предложила установить в столичных автобусах решетки для безопасности водителей

Депутат маслихата города Астаны Сауле Самидин предложила установить в автобусах решетки для безопасности водителей. Она вспомнила трагический случай в Алматы, когда в результате нападения пассажира на водителя автобуса, погибли трое человек, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Я хотела бы попросить. Когда будете закупать новые автобусы, учтите безопасность водителей. Тот случай, который произошел в Алматы, когда могли ударить, произошла авария, были смерти, нельзя такое допускать. За границей есть решетки, которые защищают водителей от нападения пассажиров. Вот этот вопрос надо заранее обдумать, - сказала депутат Сауле Самидин на заседании маслихата.

Также она попросила предусмотреть строительство остановок и правильные маршруты при строительство новых школ.



Как сообщалось, в Алматы 22 декабря 2023 года в 18:15 пассажир автобуса 47-го маршрута в результате конфликта ударил водителя-женщину, которая потеряла сознание и управление над транспортом. Далее неуправляемый автобус допустил наезд на людей, находившихся возле остановки, а также столкнулся с четырьмя авто. Видео ДТП позже появилось в Сети.



В результате аварии три человека погибли на месте до приезда бригады скорой помощи, еще трое были госпитализированы. Двое из погибших были супругами — воспитывали четверых детей.



