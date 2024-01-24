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    17:41, 24 Январь 2024 | GMT +6

    Депутат предложила установить в столичных автобусах решетки для безопасности водителей

    автобус
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Депутат маслихата  города Астаны Сауле Самидин предложила установить в автобусах решетки для безопасности водителей. Она вспомнила трагический случай в Алматы, когда в результате нападения пассажира на водителя автобуса, погибли трое человек, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - Я хотела бы попросить. Когда будете закупать новые автобусы, учтите безопасность водителей. Тот случай, который произошел в Алматы, когда могли ударить, произошла авария, были смерти, нельзя такое допускать. За границей есть решетки, которые защищают водителей от нападения пассажиров. Вот этот вопрос надо заранее обдумать, - сказала депутат Сауле Самидин на заседании маслихата.

    Также она попросила предусмотреть строительство остановок и правильные маршруты при строительство новых школ.

    Как сообщалось, в Алматы 22 декабря 2023 года в 18:15 пассажир автобуса 47-го маршрута в результате конфликта ударил водителя-женщину, которая потеряла сознание и управление над транспортом. Далее неуправляемый автобус допустил наезд на людей, находившихся возле остановки, а также столкнулся с четырьмя авто. Видео ДТП позже появилось в Сети.

    В результате аварии три человека погибли на месте до приезда бригады скорой помощи, еще трое были госпитализированы. Двое из погибших были супругами — воспитывали четверых детей.

    Теги:
    Маслихат Регионы Казахстана Регионы Транспорт Автобус Астана Безопасность Алматы
    Арайлым Мұрат
    Автор
    Арайлым Мұрат
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