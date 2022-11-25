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Депутат предложил установить на портале госзакупок лимит для стройкомпаний

25 Ноября 2022, 15:30
Депутат предложил установить на портале госзакупок лимит для стройкомпаний

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Серик Шайдаров предложил установить лимиты на портале государственных закупок на участие и победу в конкурсах одной компании с учетом ее ресурсов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня одна и та же компания может быть определена победителем по нескольким конкурсам в разных областях страны. При этом большая часть работ, впоследствии, передается на субподряд, а иногда и многоступенчатый субподряд. Такая практика приводит к невыполнению подрядчиками своих договорных обязательств, снижению качества строительства, а также к росту цен от одного субподрядчика к другому. В связи с чем, объекты консервируются, подвергаются частичному разбору и требуют дополнительных средств на их завершение или восстановление», - сказал Серик Шайдаров в ходе правительственного часа в Сенате.

В качестве примера депутат озвучил данные Счетного комитета. Так, по его словам, возведение двух 120 квартирных домов в городе Алматы, начатое в 2014 году и при нормативной продолжительности строительства 11 месяцев, не завершено до сих пор. Удорожание проекта составило уже более 21%. Как отметил сенатор, подобные примеры имеются в каждом регионе страны.

«Считаю, что в решении данной проблемы необходимы новые подходы. Правительству нужно, максимально исключив человеческий фактор, углубить цифровизацию посредством установления в портале государственных закупок автоматизированных лимитов на участие и победу в конкурсах одной компании с учетом ее материально-технических и трудовых ресурсов», - заявил Серик Шайдаров.


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