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    13:11, 30 Июнь 2025 | GMT +5

    Базарбек Бакытжан предложил сократить госаппарат и объединить министерства

    В рамках цифровизации государственных услуг с 2026 года Казахстану необходимо приступить к поэтапному сокращению государственного аппарата. Такое мнение озвучил депутат Мажилиса Парламента РК Базарбек Бакытжан, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Бакытжан Базарбек
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    — Многие этого боятся. Но, если с 2026 года мы не начнем сокращать государственные расходы, нас начнет душить государственный долг. Поэтому мы должны оптимизировать административный аппарат квазигосударственного сектора — в частности, таких структур, как «Самруқ-Казына» и «Байтерек, — заявил депутат в кулуарах Правительства перед пленарным заседанием.

    По его словам, необходимо также незамедлительно сократить количество министерств, объединив отдельные из них.

    — Для страны с небольшим населением столько министерств — это избыточно. Например, можно объединить Министерство водных ресурсов с Министерством экологии, Министерство финансов — с Министерством национальной экономики, Министерство промышленности — с Министерством транспорта. У каждого министра по 5–6 заместителей. Достаточно оставить по двое, остальных — сократить, — подчеркнул он.

    Депутат отметил, что одним из ключевых решений должно стать внедрение искусственного интеллекта и цифровых решений в управление.

    — Необходимо сокращать издержки, уменьшать численность, переходить к цифровизации. К 2030 году государственный аппарат должен быть сокращен минимум на 20–30%, — заключил Базарбек Бакытжан.

    Кроме того, депутат призвал доверять искусственному интеллекту больше, чем человеку.

    Теги:
    Депутаты Мажилис
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
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