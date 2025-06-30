Базарбек Бакытжан предложил сократить госаппарат и объединить министерства

— Многие этого боятся. Но, если с 2026 года мы не начнем сокращать государственные расходы, нас начнет душить государственный долг. Поэтому мы должны оптимизировать административный аппарат квазигосударственного сектора — в частности, таких структур, как «Самруқ-Казына» и «Байтерек, — заявил депутат в кулуарах Правительства перед пленарным заседанием.

По его словам, необходимо также незамедлительно сократить количество министерств, объединив отдельные из них.

— Для страны с небольшим населением столько министерств — это избыточно. Например, можно объединить Министерство водных ресурсов с Министерством экологии, Министерство финансов — с Министерством национальной экономики, Министерство промышленности — с Министерством транспорта. У каждого министра по 5–6 заместителей. Достаточно оставить по двое, остальных — сократить, — подчеркнул он.

Депутат отметил, что одним из ключевых решений должно стать внедрение искусственного интеллекта и цифровых решений в управление.

— Необходимо сокращать издержки, уменьшать численность, переходить к цифровизации. К 2030 году государственный аппарат должен быть сокращен минимум на 20–30%, — заключил Базарбек Бакытжан.

Кроме того, депутат призвал доверять искусственному интеллекту больше, чем человеку.