Депутат предложил помочь тепличным хозяйствам во время карантина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента РК Сакен Каныбеков озвучил ряд предложений, направленным на помощь тепличным хозяйствам во время карантина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 16 марта наша страна живет в режиме чрезвычайного положения, в связи с этим, приняты жесткие карантинные меры. Цитирую слова Президента: «Мы действуем в зависимости от конкретной обстановки на местах, далее никто не останется один на один со своими проблемами». На данный момент речь идет о тепличных хозяйствах, большинство которых расположены на юге страны. По республике, согласно данных Министерства сельского хозяйства, функционируют порядка 1272,9 га теплиц, из них 212,3 га крупные промышленные, где в общей сложности работают более 5000 человек», - сказал Сакен Каныбеков в своем депутатском запросе на пленарном заседании Мажилиса.

По его словам, в период карантина практически все тепличные хозяйства испытывают сложности по перемещению рабочей силы, а также из-за отсутствия спроса на продукцию, связанную из-за остановки всех видов жизнедеятельности (продовольственные рынки, овощные магазины, кафе и рестораны).

«К примеру, цена на огурцы сегодня не превышает 100 тенге за кг, когда себестоимость в промышленных теплицах составляет более 250 тенге, что в свою очередь заставляет идти на сокращение рабочих мест. Время показало, что сельское хозяйство наш основной ресурс, но оно используется далеко не в полной мере. Этот вопрос неоднократно поднимался в стенах Мажилиса в виде запроса на имя министра сельского хозяйства, на что мы так и не увидели государственную поддержку. Согласно поручения Главы государства в период чрезвычайного положения приняты ряд комплексных мер по малому и среднему бизнесу в виде отсрочки по выплатам займов и кредитов, что реально облегчило нагрузку на бизнес, тем не менее долг от этого не сокращается», - отметил депутат.

Несмотря на это, отрасль развивается, хотя политика Министерства сельского хозяйства проводит работу по снижению финансирования субсидий на многие виды продукции сельского хозяйства, одним из востребованных которой являются овощи, выращиваемые в защищенном грунте в межсезонье.

«За время чрезвычайного положения это отрасль больше всего пострадала, итог - без государственной поддержки продукция защищенного грунта не будет конкурентоспособной не только в экспорте, но и в импортозамещении, наряду с продукцией из Узбекистана, Киргизии, Азербайджана, Грузии, Ирана и Турции», - добавил мажилисмен.

Для решения проблемы депутат предложил следующее:

- Министерству сельского хозяйства пересмотреть процентные ставки тепличным хозяйствам с отсрочкой по займам на один год, а также возобновить субсидирование по всем видам затрат защищенного грунта (семена, удобрения, химикаты, уголь, гидропоника и тд.) именно промышленным тепличным хозяйствам;

- Министерству энергетики предусмотреть дифференсированный тариф по электроэнергии.

«Решение этих задач позволит увеличить количество промышленных теплиц, что в свою очередь позволит сдерживать цены на овощи в период межсезонья, а также даст возможность сохранения рабочих мест. О результатах рассмотрения и принятых мерах прошу сообщить письменно в установленные законодательством сроки», - заключил С. Каныбаев.