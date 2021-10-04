НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан, как никакое другое государство, последовательно привлекает внимание к вопросам межрелигиозного согласия и его роли в обеспечении стабильности и интеграции в современном мире. Такое мнение высказала депутат Мажилиса от Ассамблеи народа Казахстана Наталья Дементьева, передает МИА «Казинформ».

Исторически известно то, что религиозный фактор всегда формировал мировоззренческие установки общества или оказывал на них значимое влияние, определяя культурный код, доминантные черты нации, её этнокультурный образ в целом. В зависимости от конкретной исторической и социально-политической ситуации в стране религиозный фактор способен выполнять различные функции. Так во время кризисов, военных, общественно-политических событий, или обострения полемики по социально значимым вопросам религиозный аспект выступает как одно из наиболее влиятельных начал, так как он воздействует не на социально-практические установки человека, а напрямую к его совести и сердцу, а это в свою очередь может служить основным мотивом поведения.

Сегодня в условиях быстро меняющегося мира, находящегося под влиянием пандемии короновирусной инфекции, мы видим, как обостряются религиозные противоречия, а в обществе проявляются ксенофобские настроения. В условиях возрастающей роли религиозного фактора в современном мире проблемы гармоничного сосуществования последователей различных духовно-религиозных и этнокультурных традиций приобретают особую значимость. Отрадно заметить, что именно Казахстан, как никакое другое государство, последовательно привлекает внимание к вопросам межрелигиозного согласия и его роли в обеспечении стабильности и интеграции в современном мире. В этом огромная заслуга Первого Президента страны Н.А. Назарбаева. Одной из наиболее значительных инициатив Елбасы, получивших международное признание, стал Съезд лидеров мировых и традиционных религий в столице Казахстана.

Нужно отметить, что с первых дней независимости Казахстана Первый Президент Н. Назарбаев начал осуществлять широкомасштабную работу в области межкультурного и межрелигиозного диалога. Главным «продуктом» - идеей Елбасы стал, феномен «казахстанской нации», созданной через единение и согласие множества этносов и религиозных традиций, проживающих на территории страны.

Организация Съезда лидеров мировых и традиционных религий в Астане, позволила говорить о Казахстане, занимающем уникальное географическое положение между Востоком и Западом, как о влиятельном региональном центре — «центре духовной силы» в вопросах межрелигиозного и межцивилизационного диалога.

Известно что в мире как ранее, так и на современном этапе проводятся форумы, исповедующие цель налаживания и продвижения межрелигиозного, межкультурного и межцивилизационного диалога. К их числу можно отнести: Альянс цивилизаций – форум, инициированный Испанией и Турцией, Общество святого Эджидия, конференции межрелигиозного диалога в Дохе, Мекканская международная мусульманская конференция, Бакинский саммит религиозных лидеров. В этом ряду важное место занимает Съезд лидеров мировых и традиционных религий, в основу которого заложены принципы мира и согласия, толерантности и уважения, сотрудничества и партнерства.

Организовать и провести на высшем уровне Форум, участниками которого являются представители различных мировоззрений, устоев, менталитета, – задача достаточно сложная. И то, что Съезды лидеров мировых и традиционных религий состоялись, были созданы и налажены эффективные механизмы сотрудничества и общения между ними – это, безусловно, существенное достижение.

Именно на Съездах духовные лидеры открыто говорили, что ни одна в мире религия не лучше и не хуже другой, ибо все равны под общим для всех народов небом. Мир является основой для всего человечества. Мир – это одно из имен Бога.

Съезд является площадкой для диалога не только религиозных лидеров, но и площадкой диалога огромного количества верующих людей разных стран.

Предложенные Съездом инициативы и согласованные решения общемировых проблем действительно претворяются в жизнь и служат для продвижения в мире принципов веротерпимости диалога и понимания.

Как известно, с самого первого дня своего основания, Съезд лидеров мировых и традиционных религий проходил в условиях острых и напряженных геополитических ситуаций в мире. Выступая на открытии IV Съезда Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Н.А. Назарбаев отмечал: «За 9 лет своей истории Съезды лидеров мировых и традиционных религий всегда проводились на пике сложных глобальных процессов. Первые Съезды собрались как ответ на угрозу «столкновения» религий и использования религии в зловещих целях международного терроризма и экстремизма. Последующие форумы также проходили в переломное для всего мира время, когда началась глобальная трансформация мирового порядка. Человечество, по сути, проходит этапы системного кризиса».

Сегодня человечество столкнулось с еще одним вызовом – вирусом COVID-19, который быстро распространяется, имеет высокий процент заражаемости и влечет за собой повышенную смертность. Несмотря на сложный период, политические лидеры и духовные иерархи всех конфессий стремятся объединить силы и сосредоточиться на общей битве с COVID-19, следовать призывам ВОЗ, соблюдать строгие санитарно-гигиенические меры.

Именно сейчас духовные лидеры, как никогда прежде, оказались нужны людям. В самый острый пик распространения коронавируса, когда культовые места были закрыты, духовенство поддержало принятые государствами меры по недопущению распространения опасного вируса, начав активно использовать цифровые площадки для общения с верующими.

Всенародно избранный в 2019 году Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, полностью придерживаясь, начатой Лидером нации Н. Назарбаевым миролюбивой политики, подчеркнул, что «многообразие религиозных убеждений и исповеданий должно вести не к взаимному подозрению, дискриминации и уничтожению, а к взаимовосприятию и гармонии, демонстрирующей уникальность каждой религии и культуры».

Стремление к лучшему будущему, основанному на равенстве, глубоком уважении друг к другу и международном сотрудничестве, поможет нам избежать взаимного недопонимания, которое имело бы необратимые последствия для жизни на нашей Земле.

Ведь мы все понимаем, что сегодня в мире, где возрастает важность общечеловеческих ценностей, человечество может решить свои проблемы, только объединив усилия. Единство и взаимопонимание берет свое начало с диалога. Следовательно, основная сущность и межрелигиозного диалога, и диалога между цивилизациями именно в этом.

Депутат Мажилиса Парламента

от Ассамблеи народа Казахстана Н. ДЕМЕНТЬЕВА