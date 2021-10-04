Депутат Наталья Дементьева: Казахстан – центр духовной силы
Исторически известно то, что религиозный фактор всегда формировал мировоззренческие установки общества или оказывал на них значимое влияние, определяя культурный код, доминантные черты нации, её этнокультурный образ в целом. В зависимости от конкретной исторической и социально-политической ситуации в стране религиозный фактор способен выполнять различные функции. Так во время кризисов, военных, общественно-политических событий, или обострения полемики по социально значимым вопросам религиозный аспект выступает как одно из наиболее влиятельных начал, так как он воздействует не на социально-практические установки человека, а напрямую к его совести и сердцу, а это в свою очередь может служить основным мотивом поведения.
Сегодня в условиях быстро меняющегося мира, находящегося под влиянием пандемии короновирусной инфекции, мы видим, как обостряются религиозные противоречия, а в обществе проявляются ксенофобские настроения. В условиях возрастающей роли религиозного фактора в современном мире проблемы гармоничного сосуществования последователей различных духовно-религиозных и этнокультурных традиций приобретают особую значимость. Отрадно заметить, что именно Казахстан, как никакое другое государство, последовательно привлекает внимание к вопросам межрелигиозного согласия и его роли в обеспечении стабильности и интеграции в современном мире. В этом огромная заслуга Первого Президента страны Н.А. Назарбаева. Одной из наиболее значительных инициатив Елбасы, получивших международное признание, стал Съезд лидеров мировых и традиционных религий в столице Казахстана.
Нужно отметить, что с первых дней независимости Казахстана Первый Президент Н. Назарбаев начал осуществлять широкомасштабную работу в области межкультурного и межрелигиозного диалога. Главным «продуктом» - идеей Елбасы стал, феномен «казахстанской нации», созданной через единение и согласие множества этносов и религиозных традиций, проживающих на территории страны.
Организация Съезда лидеров мировых и традиционных религий в Астане, позволила говорить о Казахстане, занимающем уникальное географическое положение между Востоком и Западом, как о влиятельном региональном центре — «центре духовной силы» в вопросах межрелигиозного и межцивилизационного диалога.
Известно что в мире как ранее, так и на современном этапе проводятся форумы, исповедующие цель налаживания и продвижения межрелигиозного, межкультурного и межцивилизационного диалога. К их числу можно отнести: Альянс цивилизаций – форум, инициированный Испанией и Турцией, Общество святого Эджидия, конференции межрелигиозного диалога в Дохе, Мекканская международная мусульманская конференция, Бакинский саммит религиозных лидеров. В этом ряду важное место занимает Съезд лидеров мировых и традиционных религий, в основу которого заложены принципы мира и согласия, толерантности и уважения, сотрудничества и партнерства.
Организовать и провести на высшем уровне Форум, участниками которого являются представители различных мировоззрений, устоев, менталитета, – задача достаточно сложная. И то, что Съезды лидеров мировых и традиционных религий состоялись, были созданы и налажены эффективные механизмы сотрудничества и общения между ними – это, безусловно, существенное достижение.
Именно на Съездах духовные лидеры открыто говорили, что ни одна в мире религия не лучше и не хуже другой, ибо все равны под общим для всех народов небом. Мир является основой для всего человечества. Мир – это одно из имен Бога.
Съезд является площадкой для диалога не только религиозных лидеров, но и площадкой диалога огромного количества верующих людей разных стран.
Предложенные Съездом инициативы и согласованные решения общемировых проблем действительно претворяются в жизнь и служат для продвижения в мире принципов веротерпимости диалога и понимания.
Как известно, с самого первого дня своего основания, Съезд лидеров мировых и традиционных религий проходил в условиях острых и напряженных геополитических ситуаций в мире. Выступая на открытии IV Съезда Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Н.А. Назарбаев отмечал: «За 9 лет своей истории Съезды лидеров мировых и традиционных религий всегда проводились на пике сложных глобальных процессов. Первые Съезды собрались как ответ на угрозу «столкновения» религий и использования религии в зловещих целях международного терроризма и экстремизма. Последующие форумы также проходили в переломное для всего мира время, когда началась глобальная трансформация мирового порядка. Человечество, по сути, проходит этапы системного кризиса».
Сегодня человечество столкнулось с еще одним вызовом – вирусом COVID-19, который быстро распространяется, имеет высокий процент заражаемости и влечет за собой повышенную смертность. Несмотря на сложный период, политические лидеры и духовные иерархи всех конфессий стремятся объединить силы и сосредоточиться на общей битве с COVID-19, следовать призывам ВОЗ, соблюдать строгие санитарно-гигиенические меры.
Именно сейчас духовные лидеры, как никогда прежде, оказались нужны людям. В самый острый пик распространения коронавируса, когда культовые места были закрыты, духовенство поддержало принятые государствами меры по недопущению распространения опасного вируса, начав активно использовать цифровые площадки для общения с верующими.
Всенародно избранный в 2019 году Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, полностью придерживаясь, начатой Лидером нации Н. Назарбаевым миролюбивой политики, подчеркнул, что «многообразие религиозных убеждений и исповеданий должно вести не к взаимному подозрению, дискриминации и уничтожению, а к взаимовосприятию и гармонии, демонстрирующей уникальность каждой религии и культуры».
Стремление к лучшему будущему, основанному на равенстве, глубоком уважении друг к другу и международном сотрудничестве, поможет нам избежать взаимного недопонимания, которое имело бы необратимые последствия для жизни на нашей Земле.
Ведь мы все понимаем, что сегодня в мире, где возрастает важность общечеловеческих ценностей, человечество может решить свои проблемы, только объединив усилия. Единство и взаимопонимание берет свое начало с диалога. Следовательно, основная сущность и межрелигиозного диалога, и диалога между цивилизациями именно в этом.
Депутат Мажилиса Парламента
от Ассамблеи народа Казахстана Н. ДЕМЕНТЬЕВА