Депутат Наталья Дементьева: Казахский язык – мост дружбы между этносами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Представитель Ассамблеи народа Казахстана Наталья Дементьева по итогам парламентских выборов вошла новый состав Мажилиса. В беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» мажилисвумен поделилась своими планами в новом статусе, а также подчеркнула важность знания государственного языка.

- Расскажите немного о себе. Почему увлеклись изучением казахского языка и национальной культуры?

- Я окончила русскоязычную школу, далее поступила на факультет казахского языка и литературы. Почему? Наверное, потому что, обучаясь в школе, я участвовала во многих олимпиадах и занимала призовые места. Это, а также благодаря совету моей мамы, подвигло меня поступить именно на казахскую филологию. Это было в далеком 1998 году. Наше отделение было примечательно тем, что все мы были ребятами из русскоязычных школ, но по окончании его, мы должны были преподавать именно в казахской школе. То есть это говорит о том, что мы более углубленно изучали казахский язык.

- Каким образом Вам удалось в совершенстве освоить казахский язык? Поделитесь рекомендациями.

- Я считаю, что выражение «в совершенстве» здесь применять не совсем уместно. Ведь в совершенстве мы не знаем даже свой родной язык. Даже в русском языке очень много слов, значение которых я узнаю по сей день, несмотря на то, что я много читаю.

Что касается казахского языка, то на сегодняшний день прошло уже 19 лет после окончания университета. Я продолжаю изучать казахский язык, хотя, в целом, да, практически я его знаю в совершенстве. Но я не перестаю самосовершенствоваться, поскольку язык (я всегда это говорю) – это явление общественное. То есть пока ты говоришь, применяешь на практике и стараешься использовать его в повседневной жизни, ты его развиваешь. Как только ты перестаешь говорить на нем, язык будет забываться, перестанет сосуществовать с тобой. Поэтому однозначно говорить нужно. В первую очередь нужно говорить на языке – мы привыкли всего бояться, у нас всегда языковой барьер. И пока мы от него не избавимся, у нас ничего не получится. Если у Вас есть определенный словарный запас, учитесь и приучайте свои язык и артикуляцию к говорению. Это важно, поскольку пока Вы не переступите языковой барьер, ничего не получится. Нужно говорить, говорить и еще раз говорить. Пусть даже иногда и с какими-то грамматическими ошибками. И, конечно же, читать литературу, книги, периодику, регулярно пополнять словарный запас без устали.

- Чем для Вас примечательна казахская национальная культура?

- Могу сказать, что на протяжении 20 лет я впитала казахскую национальную культуру. Я понимаю не только казахскую национальную культуру, я понимаю менталитет казахского народа именно посредством знания языка. Более того, казахская культура не только примечательна для меня чем-то, она стала для меня второй родной. Я всегда говорю о том, что я «русская казашка». Потому что для меня казахский язык – второй родной язык. Я привыкла на нем говорить и даже не замечаю, когда перехожу в разговоре на казахский язык. Казахская национальная культура для меня родная, как, в общем-то, и русская. Зная казахский язык, я принимаю казахскую национальную культуру как свою родную.

- Как Вы считаете, необходим ли в наше время стопроцентный переход на казахский язык, и насколько необходим?

- Это очень важный вопрос для нас всех, если мы хотим состояться как суверенное государство. И да, стопроцентно перейти на казахский язык нам всем необходимо. Насколько срочно и быстро – думаю, это не мне решать. Но я думаю, что каждый гражданин нашей страны должен четко понять, что пока мы не осознаем и не примем необходимость владения государственным языком в той стране, где мы живем, полноправно мы не можем считать себя независимым суверенным государством. Нравится нам это или нет, но мы должны знать государственный язык.

- Недавно Вы стали депутатом Мажилиса от Ассамблеи народа Казахстана, с чем мы Вас и поздравляем. Поделитесь Вашими планами в новом статусе.

- Возможно, мой ответ будет звучать немного расплывчато, потому что я недавно стала депутатом Мажилиса от Ассамблеи народа Казахстана. Планы есть, и они достаточно серьезные. Я очень хочу применить все свои знания не только в сфере образования (здесь у меня опыт более 19 лет), я была и редактором, и ведущей на телевидение в Кокшетау. Весь этот опыт я, конечно же, хотела бы применить на практике теперь уже в качестве депутата Мажилиса. Это работа с населением, работа с законопроектами. Конечно, есть определенные планы, которые я должна буду реализовывать как депутат Мажилиса от АНК, то есть межэтническое согласие, формирование и сохранение толерантности и дружбы между этносами в нашей стране. Это я ставлю во главу угла.

- Казахстан – многонациональная страна. Какой срок, по Вашему мнению, понадобится для того, чтобы представители всех этносов разговаривали на государственном языке? Что для этого нужно?

- В первую очередь, нужно осознать. Я когда-то осознала, хотя, возможно, не сознательно (мне тогда было 16-18 лет). Благодаря своей ныне покойной маме я поступила на факультет казахского языка и литературы, когда значение казахскому языку как государственному еще не придавалось в тех масштабах, как сегодня. Я благодарна дальновидности своей мамы и ее прагматизму. Все-таки она тогда понимала, что нам, живущим в Казахстане, независимо от национальности необходимо владеть государственным языком той страны, где мы живем. Казахский язык как государственный является мостом дружбы между представителями различных этносов, проживающих в нашей стране.

Изучение любого языка – достаточно сложное явление. Казахский язык очень богат, но также и достаточно сложен, особенно если говорить о литературном формате. Но так с любым языком. Говорить о сроке тоже достаточно сложно, но всё в наших руках. Мы должны осознать это и начинать с себя. Это должен понимать каждый человек.

- Спасибо за беседу!