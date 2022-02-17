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Депутат Мажилиса встретился с задержанными в ходе январских беспорядков в Талдыкоргане

17 Февраля 2022 23:29
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Депутат Мажилиса встретился с задержанными в ходе январских беспорядков в Талдыкоргане

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Мажилиса Парламента Жанарбек Ашимжан встретился с задержанными после январских событий и их родственниками в Талдыкоргане. Об этом сообщили в «Jetisý media», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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На встрече присутствовало около 150 родителей и родственников задержанных. Они предложили депутату встретиться с руководством СИЗО, а также посетить следственный изолятор и увидеть ситуацию своими глазами.

Депутат Мажилиса побывал в СИЗО, побеседовал с каждым из 93 задержанных и выслушал все их предложения и жалобы. По итогам встречи, он предоставил всю информацию каждым родителям. Завтра начальник СИЗО снова встретится с родственниками задержанных и предоставит необходимую информацию.

Вместе с депутатом на встрече участвовали начальник управления специальных прокуроров прокуратуры Алматинской области Ермек Джаксыбаев, заместитель прокурора Алматинской области Ильяс Бескемпиров, начальник управления внутренней политики Алматинской области Болат Керимбек и заместитель председателя Алматинского областного филиала партии Nur Otan Серик Нуркадыров.

По данным МВД Казахстана, по подозрению в совершении преступления в Алматинской области во время беспорядков задержано 116 человек. Из них 44 человека заключены под стражу, 9 человек освобождены. В настоящее время в городском СИЗО содержатся 93 человека. В ведении областного управления полиции находится 390 уголовных дел. По поручению министра внутренних дел каждое заявление о применении пыток изучается прокуратурой и Министерством внутренних дел. В случае нарушения каких-либо прав граждане могут обратиться в дежурную часть Генеральной прокуратуры по телефону 115.

В целом в ходе январских событий в регионе пострадали 758 человек, в том числе 643 сотрудника полиции, 78 военнослужащих и 37 мирных жителей. Повреждено 8 административных зданий, 68 служебных автомобилей, из них 7 полностью сожжены, похищено 512 единиц оружия.


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#Алматинская область   #Права человека   #Мажилис   #Видео   #МВД РК   #ЧП-2022   #Алматинская трагедия  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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