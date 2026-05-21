Депутат Мажилиса призвал дать правовую оценку использованию нецензурной лексики на психологических тренингах

Он напомнил, что в последние дни широкий общественный резонанс вызвало видео с одного из так называемых «трансформационных» тренингов в Астане, где большая группа людей публично использовала нецензурную лексику под видом психологической практики.

— По сведениям государственных органов, организатор указанного мероприятия привлечена к административной ответственности за мелкое хулиганство. Данный случай — не просто единичный эпизод, а проявление более широкой и тревожной тенденции. Безусловно, в профессиональной психологической практике в отдельных случаях допускается использование резких выражений в индивидуальной работе. Однако принципиально иное — это массовые публичные мероприятия, материалы которых затем распространяются на многомиллионную аудиторию, включая детей и подростков, — высказался Нурсултан Байтилесов.

Как заявил мажилисмен, в обществе постепенно размываются границы допустимого в публичной коммуникации, а ненормативная лексика начинает восприниматься как норма. По его словам, подобную модель поведения уже активно используют отдельные блогеры и артисты.

Особую обеспокоенность, по его словам, вызывает проникновение такой лексики в сферу так называемых образовательных и около просветительских мероприятий.

— Образование традиционно формирует не только знания, но и нормы поведения. В этой связи распространение агрессивной и обсценной лексики выходит за рамки вопроса вкуса и затрагивает базовые ценностные ориентиры общества, включая культуру публичного общения и уважение к слову. В этой части необходимо учитывать, что статьей 36 Закона «О правах ребенка в РК» предусмотрена обязанность государства защищать ребенка от информации, наносящей вред его нравственному и духовному развитию. Аналогичные подходы отражены и на уровне государственной политики, — подчеркнул депутат.

В связи с этим, он призывает Правительство:

дать официальную правовую и этическую оценку фактам публичного использования нецензурной брани в рамках массовых тренингов и мероприятий, позиционируемых как образовательные или просветительские;

рассмотреть возможность выработки четких этических требований и ориентиров для организаторов публичных тренингов, семинаров и лекций, в том числе с учетом защиты интересов несовершеннолетних;

усилить продвижение инициатив, направленных на формирование культуры речи, уважительного общения и принципов «Адал азамат», в том числе в молодежной среде и социальных сетях.

