Иностранку арестовали из-за видео в соцсетях в Алматы

Иностранку привлекли к административной ответственности после публикации видеозаписи с нецензурной бранью, передает корреспондент агентства Kazinform.

Поводом для разбирательства стало видео, которое она опубликовала в социальных сетях, находясь в Алматы. На записи девушка выражала недовольство работой банков и центров обслуживания населения, при этом использовала нецензурные выражения. Пользователи сети сочли ее высказывания некорректными и напомнили об административной ответственности.

На ситуацию отреагировала полиция Алматы. Факт зарегистрировали и проверили сотрудники управления полиции Алмалинского района.

— Установлено, что иностранная гражданка в общественном месте допустила использование нецензурной брани в грубой форме, чем нарушила общественный порядок и требования законодательства Республики Казахстан. Подобные действия фиксируются и не остаются без правовой оценки, независимо от статуса и личности правонарушителя, — сообщили в пресс-службе ДП Алматы.

По факту мелкого хулиганства было возбуждено административное производство, материалы направлены в суд.

Решением специализированного межрайонного административного суда Алматы нарушительница арестована на 10 суток.

В полиции подчеркнули, что соблюдение общественного порядка и уважительное поведение в публичном пространстве обязательно для всех, вне зависимости от гражданства.

