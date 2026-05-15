KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Иностранку арестовали из-за видео в соцсетях в Алматы

    Иностранку привлекли к административной ответственности после публикации видеозаписи с нецензурной бранью, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Иностранку арестовали из-за видео в соцсетях в Алматы
    кадр из видео

    Поводом для разбирательства стало видео, которое она опубликовала в социальных сетях, находясь в Алматы. На записи девушка выражала недовольство работой банков и центров обслуживания населения, при этом использовала нецензурные выражения. Пользователи сети сочли ее высказывания некорректными и напомнили об административной ответственности.

    На ситуацию отреагировала полиция Алматы. Факт зарегистрировали и проверили сотрудники управления полиции Алмалинского района.

    — Установлено, что иностранная гражданка в общественном месте допустила использование нецензурной брани в грубой форме, чем нарушила общественный порядок и требования законодательства Республики Казахстан. Подобные действия фиксируются и не остаются без правовой оценки, независимо от статуса и личности правонарушителя, — сообщили в пресс-службе ДП Алматы.

    По факту мелкого хулиганства было возбуждено административное производство, материалы направлены в суд.

    Решением специализированного межрайонного административного суда Алматы нарушительница арестована на 10 суток.

    В полиции подчеркнули, что соблюдение общественного порядка и уважительное поведение в публичном пространстве обязательно для всех, вне зависимости от гражданства.

    Напомним, более четырех тысяч иностранцев наказали в Алматы с начала года.

    Алматы Арест Полиция
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор