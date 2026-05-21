Депутат Мажилиса предложил перейти от транзитной модели к индустриально-логистическим хабам

В Казахстане предложили пересмотреть подход к развитию международного транзита и перейти от модели транспортного коридора к созданию индустриально-логистических экосистем с высокой добавленной стоимостью, передает корреспондент агентства Kazinform.

Соответствующее обращение депутат Абуталип Мутали направил первому заместителю Премьер-министра РК Нурлыбеку Налибаеву.

В обращении отмечается, что Глава государства неоднократно ставил задачу превратить Казахстан в ключевой транзитный хаб Евразии и полноценную транспортно-логистическую державу.

По данным, приведенным в документе, по итогам 2025 года объем транзитных перевозок через Казахстан достиг 36,9 млн тонн. При этом, по мнению депутата, существующий потенциал используется не в полной мере.

— Нельзя, чтобы страна оставалась лишь транзитным коридором. Необходимо переходить к модели «коридор + производство + цифровые сервисы + экспорт», которая позволит значительно увеличить экономическую отдачу, — говорится в обращении мажилисмена Абуталипа Мутали.

Подчеркивается, что реализуемые сегодня проекты — Smart Cargo, логистический паспорт, цифровой двойник инфраструктуры и безбумажный документооборот — пока развиваются разрозненно и не формируют единую индустриально-логистическую систему.

В качестве примеров успешной интеграции логистики и промышленности приведены международные практики крупнейших портов мира, где вокруг транзита создаются дополнительные сервисы — обработка, упаковка, сборка, сертификация и реэкспорт продукции.

Отдельное внимание в обращении уделено вопросам цифровизации. В частности, предлагается обеспечить предпринимателям сквозной доступ к отслеживанию грузов и внедрить механизм предварительного цифрового расчета всех платежей еще до прибытия товара.

Среди предложенных мер:

введение специального регуляторного режима индустриально-логистических хабов;

объединение потенциала СЭЗ, индустриальных зон и логистических центров;

внедрение единой цифровой экосистемы перевозок;

запуск механизма предварительного расчета налогов, пошлин и логистических расходов;

проведение ревизии действующих объектов и разработка Национальной программы развития хабов до 2035 года;

создание единого координационного центра при Правительстве.

По мнению автора обращения, реализация этих мер позволит увеличить экспортный потенциал, создать новые рабочие места и повысить отдачу от государственных инвестиций в транспортную инфраструктуру.

Ранее страны ТРАСЕКА подписали соглашение о едином транзитном разрешении.