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    17:18, 09 Июль 2021 | GMT +6

    Депутат Мажилиса посетил пожарную часть в Семее

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ходе рабочего визита в г. Семей, депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва, председатель Комитета по вопросам экологии и природопользованию от политической партии «НПК», Александр Милютин посетил специализированную пожарную часть №2, где ознакомился со специальной техникой, применяемой спасателями для борьбы с пожарами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

    Депутат побывал в Центре оперативного управления, в Музее пожарной охраны, где ознакомился с экспонатами и выставкой пожарно-технического центра, располагающегося в здании 1927 года постройки.

    В музее собраны различные исторические моменты развития службы, стенды создания конно-бочечных ходов и каски огнеборцев со всего мира, фотоматериалы образования первой пожарной команды в городе. Председатель выразил свою большую благодарность и уважение спасателям, написав свои теплые слова в книге пожеланий.

    Далее им, был осмотрен берег р. Иртыш в местах, где планируются работы по берегоукреплению. Также осуществлен осмотр техники и территории Воинской части 68303 МЧС РК. В завершении, на аллее «Дружбы» им была посажена ель в память о визите.


    Теги:
    МЧС Пожар Восточно-Казахстанская область Официально Мажилис
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