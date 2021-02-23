Депутат Мажилиса: День благодарности – родной праздник для меня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента РК Юрий Ли поделился своим мнением по поводу грядущего Дня благодарности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для меня любой праздник, связанный с Казахстаном, как родной. К примеру, как мой день рождения либо день рождения кого-то из близких. Когда люди собираются за дастарханом, когда все друг друга уважают и трепетно друг к другу относятся, когда младшие уважают старших и наоборот, когда у людей одни ценности - это настоящий праздник. Поэтому, День благодарности – очень нужный и полезный праздник. Мои предки и предки моих земляков-казахстанцев, имеющих неказахские корни, нашли здесь родной дом», - сказал Юрий Ли в телефонном разговоре корреспонденту МИА «Казинформ».

По его словам, ни у кого на данный момент не стоит вопрос национальной идентификации.

«Есть этносы, которые компактно проживают – они так привыкли, есть этносы, которые просто растворились. Лично у меня этот вопрос не стоит. Еще этот день ознаменован тем, что это одна из годовщин Ассамблеи народа Казахстана, к которой я и еще восемь моих коллег имеют отношение – благодаря ей, мы избрались в высший законодательный орган. У нас была онлайн-встреча с послом Кореи в режиме онлайн, и я сказал ему: обратите внимание на Казахстан, инвестируйте сюда, завозите технологии. И деятельность АНК является одним из примеров того, что здесь можно успешно развиваться», - отметил депутат.

«Я считаю, что идея организовать такой день была очень правильной, ведь в этот день мы имеем очередную возможность выразить благодарность казахской земле, которая стала для нас родной. Он напоминает нам о том, что мы всегда должны беречь мирное небо, всегда уважительно относиться друг к другу. Нужно также помнить и том, что здесь никто не запрещает говорить на этнически родном языке или выражать какие-то особенности своей культуры», - заключил мажилисмен.