Депутат маслихата Астаны возглавил занимающуюся «ливневками» организацию

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Новым руководителем Elorda Eco System стал Нурлан Купешов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Информация о назначении подтверждена сайтом госкорпорации E-gov.





Нурлан Купешов обучался в 2006 - 2008 гг. в Костанайской юридической Академии по специальности «Юриспруденция», в 2010 году окончил Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности «Юриспруденция», в 2013 году - Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности «Магистр делового администрирования (MBA), MBA UBIS (University of business international studies Geneva), в 2019 году - Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «НИТУ МИСиС» по специальности «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых».

Трудовую деятельность начинал в 2010 году юристом в ТОО «Медикер». Работал исполнительным директором в ТОО «Пассажир-Авто», коммерческим директором в АО «Казахский гуманитарно-юридический университет», генеральным директором в ТОО Компания «Ак-Бата», советником председателя правления АО «Астанаэнергосервис», заместителем директора по энергоснабжению ТОО «АЭСК», с сентября 2019 года назначен заместителем председателя правления АО «Астана-Энергия», с сентября 2019 года до июня 2022 года был заместителем председателя правления АО «Астана-Энергия», с ноября 2020 года президент городской федерации Таеквондо (WT) города Нур-Султана, с 15 июня 2022 года - председателем правления АО «Астана-Энергия», член партии AMANAT.

14 января 2021 года избран депутатом маслихата города Астаны седьмого созыва.

Председатель постоянной комиссии маслихата города Астаны по вопросам законности, правопорядка и работе с общественностью.

Напомним, в августе из-за очередного потопа в столице от должности директора Elorda eco system был освобожден Тимур Шоданов.