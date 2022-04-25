Депутат маслихата Алматы Кайрат Кудайберген арестован на месяц

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Депутат маслихата города Алматы Кайрат Кудайберген арестован на месяц, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Специализированного межрайонного следственного суда Алматы.

«Постановлением следственного суда ходатайство органа следствия удовлетворено. Санкционировано применение меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 30 суток до вынесения постановления о квалификации деяния в отношении Құдайберген Қ.», - сообщили в пресс-службе специализированного межрайонного следственного суда.

Ранее сообщалось , что депутат маслихата города Алматы Кайрат Кудайберген задержан.

Позже в прокуратуре Алматы заявили, что по предварительным расследованием Кайрат Кудайберген вместе с криминальным авторитетом «Диким Арманом» организовали группу людей для объединения митингующих во время январских событий.