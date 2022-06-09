9 Июня 2022 21:33

Депутат маслихата Актобе сложил полномочия после адмареста за пьяную езду

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Депутат городского маслихата Ербол Касымгали сложил с себя полномочия после случая с административным арестом за вождение в нетрезвом виде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно постановления специализированного межрайонного суда по адмправонарушениям, 20 мая полицейские остановили Е.Касымгали за рулем автомашины Mersedes Benz. Депутата попросили пройти медицинское освидетельствование, которое показало, что водитель был в состоянии легкого алкогольного опьянения. Дело передали в суд.

Суд признал депутата виновным в нарушении части первой статьи 608 КоАП «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения».

Однако подсудимый вину не признал и заявил, что не согласен с данными освидетельствования и алкоголь он не употреблял, а врач, проводивший освидетельствование, не разъяснил ему, что по закону у него есть право на повторное освидетельствование.

Суд приговорил Е. Касымгали к административному аресту на 15 суток с лишением права управления автотранспортном на семь лет. После завершения срока ареста Е. Касымгали подал заявление о сложении с себя депутатских полномочий.