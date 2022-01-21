Депутат Европарламента считает Казахстан важным партнером Евросоюза
БРЮССЕЛЬ-СТРАСБУРГ. КАЗИНФОРМ - Своим комментарием по отношениям Европейского Союза с Республикой Казахстан с собственным корреспондентом МИА «Казинформ» поделился глава группы дружбы «ЕС-Казахстан» в Европарламенте Рышард Чарнецкий.
- Прежде всего, мы глубоко сожалеем о гибели людей в Казахстане. Мы должны помнить, что важно предотвращать дальнейшую эскалацию, избегать любого подстрекательства к насилию, проявлять сдержанность и блокировать попытки использовать беспорядки в других целях.
Казахстан является важным партнером Европейского Союза, с которым заключено Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве. Стабильность в регионе имеет решающее значение для будущих экономических отношений ЕС и Казахстана.
Как член Европейского Парламента и председатель Группы дружбы ЕС-Казахстан, я предложу свою поддержку в поиске позитивного пути к возвращению к стабильности.
Напомним, во французском городе Страсбург состоялось первое в текущем году пленарное заседание Европейского Парламента, на котором Еврокомиссар ЕС Стелла Кириакидес озвучила некоторые оценки событий в Казахстане.
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