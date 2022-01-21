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Депутат Европарламента считает Казахстан важным партнером Евросоюза

21 Января 2022 09:05
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Депутат Европарламента считает Казахстан важным партнером Евросоюза

БРЮССЕЛЬ-СТРАСБУРГ. КАЗИНФОРМ - Своим комментарием по отношениям Европейского Союза с Республикой Казахстан с собственным корреспондентом МИА «Казинформ» поделился глава группы дружбы «ЕС-Казахстан» в Европарламенте Рышард Чарнецкий.

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- Прежде всего, мы глубоко сожалеем о гибели людей в Казахстане. Мы должны помнить, что важно предотвращать дальнейшую эскалацию, избегать любого подстрекательства к насилию, проявлять сдержанность и блокировать попытки использовать беспорядки в других целях.

Казахстан является важным партнером Европейского Союза, с которым заключено Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве. Стабильность в регионе имеет решающее значение для будущих экономических отношений ЕС и Казахстана.

Как член Европейского Парламента и председатель Группы дружбы ЕС-Казахстан, я предложу свою поддержку в поиске позитивного пути к возвращению к стабильности.

Напомним, во французском городе Страсбург состоялось первое в текущем году пленарное заседание Европейского Парламента, на котором Еврокомиссар ЕС Стелла Кириакидес озвучила некоторые оценки событий в Казахстане.

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#Евросоюз   #Европа   #Международная деятельность РК   #ЧП-2022   #Алматинская трагедия  
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Автор:

Арнур Рахимбеков

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