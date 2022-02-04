Департамент полиции Туркестанской области возглавил Мурат Кабденов
ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Начальником Департамента полиции Туркестанской области назначен Мурат Кабденов, передает МИА «Казинформ».
Генерал-майор полиции Кабденов Мурат Талапович, дата рождения: 24.09.1969 г.
Образование: Шымкентский педагогический институт (1992), Карагандинская Высшая школа МВД Республики Казахстан (1996).
Карьера:
- Оперуполномоченный ОУР Управления внутренних дел г. Шымкента (1992-1993);
- Старший оперуполномоченный, начальник отделения, старший оперуполномоченный по особо важным делам, заместитель начальника отдела, заместитель начальника Управления внутренних дел, УГСК по Южно-Казахстанской области (1993-1997);
- Начальник отдела, начальник управления организационно-методического и по работе с иностранцами СКП ГУВД Южно-Казахстанской области (1997-1999);
- Начальник отдела полиции Управления внутренних дел Сарыагашского района (1999-2001);
- Начальник 1-го отдела полиции г. Шымкента (2001-2003);
- Заместитель начальника ГУВД Акмолинской области (2003-2005);
- Первый заместитель начальника ДВД Западно-Казахстанской области (2005-2007);
- Начальник ДВД Западно-Казахстанской области (2007-2009);
- Председатель Комитета административной полиции Министерства внутренних дел Республики Казахстан (2009-2011);
- Заместитель председателя Комитета миграционной полиции Министерства внутренних дел Республики Казахстан (2011-2012);
- Начальник департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) Павлодарской области (2012-2014);
- Советник Министра внутренних дел (2014-2017);
06.03.2017 года был назначен председателем Комитета миграционной службы.
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