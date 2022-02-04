+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -13 °С
Алматы: -3 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Департамент полиции Туркестанской области возглавил Мурат Кабденов

4 Февраля 2022 20:01
Поделиться:
Департамент полиции Туркестанской области возглавил Мурат Кабденов

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Начальником Департамента полиции Туркестанской области назначен Мурат Кабденов, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
Чиновников подведомственной организации Минздрава уличили в дискредитации работы мониторинговых групп
Начальником департамента полиции города Шымкент назначен Кайрат Дальбеков Назначен новый руководитель аппарата Мажилиса Парламента РК Жителю Алматы удалось подтвердить гражданство через 11 лет после потери документов

Генерал-майор полиции Кабденов Мурат Талапович, дата рождения: 24.09.1969 г.

Образование: Шымкентский педагогический институт (1992), Карагандинская Высшая школа МВД Республики Казахстан (1996).

Карьера:

- Оперуполномоченный ОУР Управления внутренних дел г. Шымкента (1992-1993);

- Старший оперуполномоченный, начальник отделения, старший оперуполномоченный по особо важным делам, заместитель начальника отдела, заместитель начальника Управления внутренних дел, УГСК по Южно-Казахстанской области (1993-1997);

- Начальник отдела, начальник управления организационно-методического и по работе с иностранцами СКП ГУВД Южно-Казахстанской области (1997-1999);

- Начальник отдела полиции Управления внутренних дел Сарыагашского района (1999-2001);

- Начальник 1-го отдела полиции г. Шымкента (2001-2003);

- Заместитель начальника ГУВД Акмолинской области (2003-2005);

- Первый заместитель начальника ДВД Западно-Казахстанской области (2005-2007);

- Начальник ДВД Западно-Казахстанской области (2007-2009);

- Председатель Комитета административной полиции Министерства внутренних дел Республики Казахстан (2009-2011);

- Заместитель председателя Комитета миграционной полиции Министерства внутренних дел Республики Казахстан (2011-2012);

- Начальник департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) Павлодарской области (2012-2014);

- Советник Министра внутренних дел (2014-2017);

06.03.2017 года был назначен председателем Комитета миграционной службы.


Подписывайтесь на наш канал:

#Туркестанская область   #Назначения   #МВД РК  
Поделиться:
Новости по теме
Чиновников подведомственной организации Минздрава уличили в дискредитации работы мониторинговых групп
Начальником департамента полиции города Шымкент назначен Кайрат Дальбеков
Назначен новый руководитель аппарата Мажилиса Парламента РК
Жителю Алматы удалось подтвердить гражданство через 11 лет после потери документов
Популярное
1 Назначен новый руководитель аппарата Мажилиса Парламента РК
2 Назначен новый начальник Департамента полиции Атырауской области
3 Начальником департамента полиции города Шымкент назначен Кайрат Дальбеков
4 45 новых объектов промышленности запустили в Алматинской области в 2021 году
5 6648 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
6 Нурлан Кылышбаев назначен председателем Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК
Читайте также
Принимать обращения через соцсеть готов новый начальник полиции Костанайской области
Назначен новый руководитель аппарата Мажилиса Парламента РК
Назначен новый руководитель аппарата Мажилиса Парламента РК
Назначен новый начальник Департамента полиции Атырауской области
Начальником департамента полиции города Шымкент назначен Кайрат Дальбеков
45 новых объектов промышленности запустили в Алматинской области в 2021 году
6648 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
Нурлан Кылышбаев назначен председателем Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив