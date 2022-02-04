Департамент полиции Туркестанской области возглавил Мурат Кабденов

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Начальником Департамента полиции Туркестанской области назначен Мурат Кабденов, передает МИА «Казинформ».

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Генерал-майор полиции Кабденов Мурат Талапович, дата рождения: 24.09.1969 г.

Образование: Шымкентский педагогический институт (1992), Карагандинская Высшая школа МВД Республики Казахстан (1996).

Карьера:

- Оперуполномоченный ОУР Управления внутренних дел г. Шымкента (1992-1993);

- Старший оперуполномоченный, начальник отделения, старший оперуполномоченный по особо важным делам, заместитель начальника отдела, заместитель начальника Управления внутренних дел, УГСК по Южно-Казахстанской области (1993-1997);

- Начальник отдела, начальник управления организационно-методического и по работе с иностранцами СКП ГУВД Южно-Казахстанской области (1997-1999);

- Начальник отдела полиции Управления внутренних дел Сарыагашского района (1999-2001);

- Начальник 1-го отдела полиции г. Шымкента (2001-2003);

- Заместитель начальника ГУВД Акмолинской области (2003-2005);

- Первый заместитель начальника ДВД Западно-Казахстанской области (2005-2007);

- Начальник ДВД Западно-Казахстанской области (2007-2009);

- Председатель Комитета административной полиции Министерства внутренних дел Республики Казахстан (2009-2011);

- Заместитель председателя Комитета миграционной полиции Министерства внутренних дел Республики Казахстан (2011-2012);

- Начальник департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) Павлодарской области (2012-2014);

- Советник Министра внутренних дел (2014-2017);

06.03.2017 года был назначен председателем Комитета миграционной службы.