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Департамент по противодействию наркопреступности МВД запустил эстафету донорства

12 Ноября 2021 20:03
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Департамент по противодействию наркопреступности МВД запустил эстафету донорства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сотрудники Департамента по противодействию наркопреступности МВД запустили эстафету донорства и сдали кровь в столичном научно–производственном центре трансфузиологии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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Руководитель Департамента Ерлан Омарбеков отметил, что это мероприятие призвано внести свой вклад в популяризацию добровольного донорства крови, жизненно необходимого для многих больных, в том числе новорожденных детей. На встрече председатель правления Центра крови Сания Абдрахманова рассказала полицейским о важности донорства, использовании крови в медицине, об этапах контроля ее качества. Она отметила, что добровольные доноры, стремящиеся помочь безвозмездно, представляют более достоверную информацию о своем здоровье. Доноры из МВД объяснили свое регулярное участие в безвозмездном донорстве крови стремлением не только помочь нуждающимся людям, но и важностью вовлечения в донорство как можно большего числа неравнодушных людей. Эстафета донорства от Министерства внутренних дел передана сотрудникам по противодействию наркопреступности Департамента полиции города Нур-Султана, дальше в ней примут участие полицейские всех регионов страны.




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#МВД РК   #Донорство  
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