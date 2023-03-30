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Денис Рыпаков назначен председателем Восточно-Казахстанского областного маслихата

Малика Сафаргалиева
30 Марта 2023, 14:25
Денис Рыпаков назначен председателем Восточно-Казахстанского областного маслихата

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Ранее Денис Рыпаков занимал должность секретаря маслихата, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

В Восточном Казахстане прошла первая сессия областного маслихата VIII созыва. В ходе заседания обсудили итоги прошедших выборов депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов всех уровней, и определили членов постоянных комиссий.

Ерсаин Набиев, председатель Избирательной комиссии Восточно-Казахстанской области, вручил новоизбранным депутатам удостоверения и пожелал успехов.

В ходе работы сессии был избран председатель областного маслихата. Им стал Денис Рыпаков, ранее занимавший должность секретаря маслихата. Депутаты единогласно поддержали его кандидатуру.


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