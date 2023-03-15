Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Денис Евсеев неудачно стартовал на турнире в Колумбии

15 Марта 2023, 21:24
Денис Евсеев неудачно стартовал на турнире в Колумбии Фото: sports.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Денис Евсеев сыграл матч первого круга турнира парного разряда в колумбийском городе Анапойме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Теннисист из Казахстана в паре с британским спортсменом Яном Чоински провел встречу с аргентинским дуэтом Матиас Франко Дескотте — Матиас Сукас и потерпел поражение в двух сетах с общим счетом 5:7, 6:7.

Встреча на колумбийском турнире состоялась на стадии 1/8 финала.

Казахстанец является 331-й ракеткой мира Ассоциации теннисистов-профессионалов, а британский спортсмен располагается на 829-й позиции мирового рейтинга.


Новости по теме
Казахстан с крупным счетом победил США на ЧМ по хоккею с мячом
Жанибек Алимханулы официально объявил следующего соперника и дату боя
Лучшей акмолинской спортсменкой признана Карина Ибрагимова
Теги:
Читайте также
Казахстан с крупным счетом победил США на ЧМ по хоккею с мячом
Свыше тысячи юных шахматистов приняли участие в чемпионате Казахстана
Бронзовому призеру ЧМ по боксу Надежде Рябец вручили сертификат на полмиллиона тенге
Казахстан проиграл Финляндии в первом матче чемпионата мира по хоккею с мячом
Жанибек Алимханулы официально объявил следующего соперника и дату боя
Нурдос Сабыр завоевал «золото» и «серебро» юношеского ЧМ по тяжелой атлетике
Лучшей акмолинской спортсменкой признана Карина Ибрагимова
Казахстан обеспечил себе первую медаль на турнире по боксу в Баку
Новости партнеров
Популярное
1 Похолодание до 22 градусов мороза ожидается в Казахстане
2 Первые 30 госслужащих назначены на руководящие должности без конкурса в Казахстане
3 Лучшей акмолинской спортсменкой признана Карина Ибрагимова
4 Денис Рыпаков назначен председателем Восточно-Казахстанского областного маслихата
5 17 студентов отравились роллами в Кокшетау

Лента новостей