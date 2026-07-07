Денежные переводы из Казахстана в Узбекистан превысил $155 млн за три месяца

Объем денежных переводов в Узбекистан в первом квартале 2026 года составил $3,8 млрд - на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

По данным Центрального банка Узбекистана, доля России снизилась с 77,6% в первом квартале 2025 года до 72,4% ($2,75 млрд). Это объясняется повышением патентных платежей с начала года, относительным обесценением рубля в марте, а также расширением географии трудовой миграции.

В то же время выросла доля других направлений: Казахстана — с 3,1% до 4,1% ($155,8 млн), Южной Кореи — с 3,5% до 4,1% ($155,8 млн), европейских стран — с 2,3% до 3,3% ($125,4 млн), а также остальных государств — с 13,6% до 16,2% ($615,6 млн).

Ранее сообщалось, что за январь–май объем товарооборота между Казахстаном и Узбекистаном превысил $2,2 млрд.

Кроме того, в Узбекистане увеличивается число компаний, работающих с участием казахстанского капитала.