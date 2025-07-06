Денежные переводы: из каких стран чаще всего переводят деньги в Казахстан

Как сообщают казахстанские аналитики, объемы впервые с 2017 года оказались достаточно большими, чтобы Великобритания сформировала в статистике Нацбанка РК отдельную строчку, попав в топ-10 государств-отправителей.

- На Соединенное Королевство пришлось 19% от совокупного объема переводов в Казахстан через СМДП. В общем рейтинге стран по сумме переводов оно оказалась сразу на втором месте вслед за Россией, откуда поступило 4,6 млрд тг. На третьем месте расположился Узбекистан с суммой около 2 млрд тг, - сообщают эксперты.

При этом аналитики отмечают, что поступившую из Британии сумму сформировало довольно значительное число трансакций – 9,9 тыс. ед., по этому показателю страна также оказалась на втором месте. На первом месте – тоже Россия (16,5 тыс.), на третьем – Германия (4,7 тыс. ед.)