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    19:38, 05 Июль 2025 | GMT +5

    Денежные переводы: из каких стран чаще всего переводят деньги в Казахстан

    В мае 2025 года через системы международных денежных переводов (СМДП) в Казахстан из Великобритании поступила сумма в 3,6 млрд тг, передает агентство Kazinform со ссылкой на Data Hub.

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    Фото: freepik

    Как сообщают казахстанские аналитики, объемы впервые с 2017 года оказались достаточно большими, чтобы Великобритания сформировала в статистике Нацбанка РК отдельную строчку, попав в топ-10 государств-отправителей.

    - На Соединенное Королевство пришлось 19% от совокупного объема переводов в Казахстан через СМДП. В общем рейтинге стран по сумме переводов оно оказалась сразу на втором месте вслед за Россией, откуда поступило 4,6 млрд тг. На третьем месте расположился Узбекистан с суммой около 2 млрд тг, - сообщают эксперты.

    При этом аналитики отмечают, что поступившую из Британии сумму сформировало довольно значительное число трансакций – 9,9 тыс. ед., по этому показателю страна также оказалась на втором месте. На первом месте – тоже Россия (16,5 тыс.), на третьем – Германия (4,7 тыс. ед.)

    Теги:
    Финансы Деньги
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
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