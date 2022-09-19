Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы
Денег не хватает на ремонт дорог в СКО
19 Сентября 2022, 16:09

Денег не хватает на ремонт дорог в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области могут не успеть привести в порядок дороги к 2026-му году из-за недостатка финансирования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы филиала партии «AMANAT», на заседании республиканского общественного совета по региональному развитию заместитель акима области Сатжан Аблалиев заявил, что в прошлом году регион недополучил из республиканского бюджета на дорожные объекты 6 млрд тенге, в этом – 7,5 млрд тенге.

«В связи с неполным финансированием имеется риск не достичь показателя доведения доли дорог в нормативном состоянии до 98 % к 2026-му году. В целом, для достижения этого показателя необходим ремонт более 650 км дорог с учетом ежегодной амортизации», - сказал С. Аблалиев.

По его словам, в области отмечается дефицит и рост цены на битум. В этом году на реализацию местных проектов потребность составляет 28,5 тыс. тонн.

«Из этого количества на сегодняшний день отобрано около 16 тыс. тонн. Остаток потребности с учетом сентября составляет 12,5 тыс. тонн. В продаже есть битум стоимостью от 240 до 280 тыс. за тонну. При этом по действующим проектам предусмотренная стоимость в соответствии со сметами составляет 105-120 тыс. за тонну», - отметил С. Аблалиев.

По области из 7 026 км дорог 74 % находятся в нормативном состоянии.


Новости по теме
Астана вошла в состав Всемирной организации «Объединенные города и местные власти»
Пассажирские вагоны начнут собирать в СКО
Более 100 км республиканских трасс отремонтировали в Акмолинской области
Читайте также
Семь пешеходов погибли в авариях в СКО
Более тысячи  иностранцев нарушили миграционное законодательство в СКО
Астана вошла в состав Всемирной организации «Объединенные города и местные власти»
Пассажирские вагоны начнут собирать в СКО
Более 100 км республиканских трасс отремонтировали в Акмолинской области
Гранты по госпрограмме «Еңбеқ» использовались в личных целях в Петропавловске
Причины отсутствия холодной воды в одном из ЖК озвучили в акимате Алматы
Странный гул ночью испугал жителей Петропавловска
Новости партнеров
Популярное
1 Казахстанский фильм завоевал престижную награду Cannes 7th ART AWARDS
2 Коронавирусом за сутки заболели 12 человек в Казахстане
3 Как мошенники имитируют проблемы с Windows и выманивают данные пользователей
4 В нормативном состоянии находятся 90% автодорог республиканской сети – МИИР РК
5 Общая протяженность автодорог составляет 96 тысяч км в РК

Лента новостей

Тенденции
Данияр Ашимбаев
Задачей кандидатов в Президенты является продвижение партийных брендов
Еркин Тукумов
Казахстан успешно воплощает свои рекомендации в сфере международного диалога
Архив