День языков народа Казахстана отметили в Кокшетау

Ежегодно День языков народа Казахстана отмечается 5 сентября в честь дня рождения основоположника казахской лингвистики и литературоведения Ахмета Байтурсынова.

Гостей мероприятия ждала презентация приложений, помогающих в изучении языков. Каждое из них было разработано студентами колледжей и университетов региона.

Преподаватель спецдисциплин ВТК Нуржамал Оспанова рассказала о студенческом проекте «Тiлказ», который позволяет просматривать в реальном времени любой сериал на казахском языке и автоматически переводить его.

Фото: Оксана Матасова / Kazinform

— В мобильном приложении предусмотрены также переводы, викторины, квизы. Оно направлено на то, чтобы казахский язык стал доступнее. Мы изучаем английский язык с помощью сериалов, разговариваем на английском языке в два раза быстрее, и у нас задача была, чтобы мы научились разговаривать на казахском языке также в два раза быстрее за короткие сроки. Вот это мобильное приложение стало основой для изучения казахского языка. Сейчас оно используется на бесплатных началах, — отметила Нуржамал Оспанова.

Фото: Оксана Матасова / Kazinform

Торжественную часть открыла театрализованная постановка.

Заместитель акима Акмолинской области Алтынай Амренова поздравила собравшихся от имени главы региона Марата Ахметжанова.

— Для развития родного языка и повышения его статуса в районах и городах области успешно действует 21 центр по обучению языкам. Сегодня около 4000 слушателей в составе примерно 350 групп изучают казахский и английский языки. Отрадно, что 40% изучающих государственный язык — представители других национальностей. Это показывает растущий интерес и спрос к изучению языка. Среди слушателей — государственные служащие, работники гражданской службы, индивидуальные предприниматели, обычные горожане, а также сотрудники Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» и бизнес-центров, — отметила Алтынай Амренова.

Фото: Оксана Матасова / Kazinform

Кульминацией праздника стало чествование акмолинцев, внесших свой вклад в сохранение и развитие языкового богатства страны. Среди наград — нагрудные знаки «Ахмет Байтұрсынұлы» Министерства науки и высшего образования РК и «Ана тілін дамытуға қосқан үлесі үшін», а также почётные грамоты и благодарственные письма министерства и акима области. Для поддержки граждан, внесших значительный вклад в развитие казахского языка, в регионе учреждена специальная премия акима Акмолинской области «Тіл жанашыры», 10 номинантов которой были удостоены наград. Этот конкурс проводится в регионе уже третий год подряд.

Фото: Оксана Матасова / Kazinform

Награду получил и журналист Евгений Варанкин, готовящий сюжеты на государственном языке.

— За все 11 лет обучения в школе я так и не смог овладеть казахским языком, но когда закончил школу и пришло время поступать в университет, то решил, что казахский язык мне в жизни пригодится. Собрал все книги, которые нашел, и примерно за месяц я самостоятельно выучил казахский язык. Считаю, что каждый гражданин нашей страны просто обязан знать государственный язык. Хотел бы пожелать молодежи выучить его, потому что в жизни это обязательно пригодится, — поделился Евгений.

Завершили праздничное мероприятие выступления почетных гостей. Мыслями о роли языка в обществе поделились заместитель директора Института языкознания имени Ахмета Байтурсынова, доктор филологических наук, профессор Куралай Кудеринова и ученый-тюрколог Казахского национального педагогического университета имени Абая, доктор PhD Марлен Адилов.

— На этот праздник были приглашены гости — учёные из городов Астаны и Алматы. Также были награждены активисты и неравнодушные граждане, вносящие большой вклад в развитие языка. Поздравляю всех граждан нашей страны с Днём языков народа Казахстана, — добавила напоследок руководитель отдела развития языков и ономастики управления внутренней политики Акмолинской области Айгуль Талпакова.

