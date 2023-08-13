День строителя отмечают в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане отмечают День работников строительной отрасли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Профессиональный праздник работников строительной отрасли отмечается ежегодно во второе воскресенье августа. Утвержден постановлением Правительства «Об утверждении перечня праздничных дат в Республике Казахстан» от 31 октября 2017 года № 689.

После распада СССР профессиональный праздник также ежегодно в этот день отмечают все, кто имеет непосредственное отношение к строительству в Армении, Беларуси, Кыргызстане, России, Украине.

История этого праздника берёт своё начало с советских времён, когда Казахстан входил как одна из Республик в состав СССР. В 1955 году Указом Президиума Верховного Совета СССР и был учреждён новый профессиональный праздник. Государство отдавало должное труду строителей, восстановивших государство после разрушений Великой Отечественной войны, трудившихся на благо Отечества.

Традиционно в этот день либо накануне поздравляют ветеранов строительной отрасли, награждают ведущие строительные компании и отличившихся работников отрасли. С этой целью был учреждён нагрудный знак «Почётный строитель».