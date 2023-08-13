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    07:30, 13 Август 2023 | GMT +6

    День строителя отмечают в Казахстане

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане отмечают День работников строительной отрасли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Профессиональный праздник работников строительной отрасли отмечается ежегодно во второе воскресенье августа. Утвержден постановлением Правительства «Об утверждении перечня праздничных дат в Республике Казахстан» от 31 октября 2017 года № 689.

    После распада СССР профессиональный праздник также ежегодно в этот день отмечают все, кто имеет непосредственное отношение к строительству в Армении, Беларуси, Кыргызстане, России, Украине.

    История этого праздника берёт своё начало с советских времён, когда Казахстан входил как одна из Республик в состав СССР. В 1955 году Указом Президиума Верховного Совета СССР и был учреждён новый профессиональный праздник. Государство отдавало должное труду строителей, восстановивших государство после разрушений Великой Отечественной войны, трудившихся на благо Отечества.

    Традиционно в этот день либо накануне поздравляют ветеранов строительной отрасли, награждают ведущие строительные компании и отличившихся работников отрасли. С этой целью был учреждён нагрудный знак «Почётный строитель».


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