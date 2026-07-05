День столицы: после концерта Open Air будут курсировать 60 дополнительных автобусов

В День столицы, 6 июля на стадионе «Астана Арена» состоится Open Air. Для удобства жителей и гостей города после окончания мероприятия будет усилена работа общественного транспорта, передает Kazinform со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Дополнительно на линию выйдут 60 автобусов, которые увеличат количество подвижного состава на следующих маршрутах:

В направлении центра города:

№10, №26, №37, №40, №42, №49, №51, №53, №60, №67 и №501;

№10, №26, №37, №40, №42, №49, №51, №53, №60, №67 и №501; В направлении аэропорта:

№10, №26, №37, №40, №42, №49, №51, №53, №60, №67, №302, №303, №308, №309 и №501.

Оплата проезда осуществляется по действующему городскому тарифу, льготные и школьные проездные также сохраняются.

Просим учитывать увеличение пассажиропотока и заранее планировать поездку.

В честь Дня Астаны на нескольких площадках столицы состоятся концерты в формате Open Air.

Праздничное мероприятие под открытым небом, приуроченное ко Дню города, пройдет 6 июля на площади у стадиона «Астана Арена» для жителей и гостей столицы.

На второй парковочной зоне с 12:00 будут работать торговые точки, ярмарка ремесленников, фуд-зона, а также различные развлекательные площадки и активности для детей.

В 18:00 на территории стадиона состоится масштабный концерт Open Air. В рамках культурного мероприятия будут использованы современные цифровые технологии и элементы искусственного интеллекта.

Ведущими праздничного концерта станут Линара Есен и Дарын Олжабай. Кроме того, зрителям представят цифрового ведущего Батыржана Тазабекова, созданного с использованием технологий искусственного интеллекта.

На сцене выступят звезды казахстанской эстрады: группа «Формат», Маржан Арапбаева, Raim, Ерке Есмахан, Алишер Каримов, BAYANSULU, Alem, Bellucci, Yenlik, Abik Jeksen и Кайрат Нуртас.

Также 6 июля в 18:00 концерт под открытым небом пройдет на площади у монумента «Қазақ елі». В рамках культурного мероприятия также будут использованы современные цифровые технологии и элементы искусственного интеллекта.

На праздничном концерте выступят известные звезды казахстанской эстрады: группа «МузАрт», Маржан Арапбаева, Айкын Толепберген, Ерке Есмахан, Raim, Kalifarniya, BAYANSULU, Yenlik, Казыбек Курайыш, Куандык Амандык, DOS, Абзал Утешов, Didar и JOSHY QAZAQ NATIONAL GROUP.

Ранее сообщалось о том, что движение на одном из оживленных перекрестков на левобережье Астаны частично перекроют.