KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:
    Национальный курултай

    День столицы: после концерта Open Air будут курсировать 60 дополнительных автобусов

    В День столицы, 6 июля на стадионе «Астана Арена» состоится Open Air. Для удобства жителей и гостей города после окончания мероприятия будет усилена работа общественного транспорта, передает Kazinform со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

    День столицы: после концерта Open Air будут курсировать 60 дополнительных автобусов
    Фото: акимат Астаны

    Дополнительно на линию выйдут 60 автобусов, которые увеличат количество подвижного состава на следующих маршрутах:

    • В направлении центра города:
      №10, №26, №37, №40, №42, №49, №51, №53, №60, №67 и №501;
    • В направлении аэропорта:
      №10, №26, №37, №40, №42, №49, №51, №53, №60, №67, №302, №303, №308, №309 и №501.

    Оплата проезда осуществляется по действующему городскому тарифу, льготные и школьные проездные также сохраняются.

    Просим учитывать увеличение пассажиропотока и заранее планировать поездку.

    В честь Дня Астаны на нескольких площадках столицы состоятся концерты в формате Open Air.

    Праздничное мероприятие под открытым небом, приуроченное ко Дню города, пройдет 6 июля на площади у стадиона «Астана Арена» для жителей и гостей столицы.

    На второй парковочной зоне с 12:00 будут работать торговые точки, ярмарка ремесленников, фуд-зона, а также различные развлекательные площадки и активности для детей.

    В 18:00 на территории стадиона состоится масштабный концерт Open Air. В рамках культурного мероприятия будут использованы современные цифровые технологии и элементы искусственного интеллекта.

    Ведущими праздничного концерта станут Линара Есен и Дарын Олжабай. Кроме того, зрителям представят цифрового ведущего Батыржана Тазабекова, созданного с использованием технологий искусственного интеллекта.

    На сцене выступят звезды казахстанской эстрады: группа «Формат», Маржан Арапбаева, Raim, Ерке Есмахан, Алишер Каримов, BAYANSULU, Alem, Bellucci, Yenlik, Abik Jeksen и Кайрат Нуртас.

    Также 6 июля в 18:00 концерт под открытым небом пройдет на площади у монумента «Қазақ елі». В рамках культурного мероприятия также будут использованы современные цифровые технологии и элементы искусственного интеллекта.

    На праздничном концерте выступят известные звезды казахстанской эстрады: группа «МузАрт», Маржан Арапбаева, Айкын Толепберген, Ерке Есмахан, Raim, Kalifarniya, BAYANSULU, Yenlik, Казыбек Курайыш, Куандык Амандык, DOS, Абзал Утешов, Didar и JOSHY QAZAQ NATIONAL GROUP.

    Ранее сообщалось о том, что движение на одном из оживленных перекрестков на левобережье Астаны частично перекроют.

    Праздник Транспорт Автобус Астана День столицы
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор