День столицы, антирекорд по заболеваемости COVID-19, засуха в регионах, решения Президента – обзор недели в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Прошедшая неделя с 5 по 11 июля 2021 года ознаменовалась в Казахстане самым высоким с начала пандемии ростом заболеваемости коронавирусом, аномальной жарой и засухой в регионах страны, ужесточением карантинных мер и как следствие необходимости принятия мер - заседанием Правительства с участием Президента страны. Об этом в обзоре событий корреспондента МИА «Казинформ».

Начало недели в Казахстане совпало с праздничными днями. С днем рождения столицы соотечественников поздравил Глава государства.

«Поздравляю казахстанцев с Днем столицы! Благодаря политической воле Елбасы Н.А. Назарбаева в центре Великой степи появился современный город, ставший олицетворением Независимости Казахстана, созидательной энергии нации, развития и прогресса», - написал Касым-Жомарт Токаев на своей странице в Twitter.

6 июля также свой 81 день рождения отметил Первый Президент Казахстана, на имя которого поступили многочисленные поздравления, в том числе от глав иностранных государств. А известный американский продюсер Оливер Стоун помог снять украинскому режиссеру Игорю Лопатенку фильм о Нурсултане Назарбаеве. Презентация картины состоялась в столице Казахстана. По мнению Стоуна, «Елбасы и Президент Казахстана играют значительную роль в сохранении мира и баланса».

К сожалению, из-за сложной эпидемиологической обстановки казахстанцы не смогли, как бывало ранее, широко и радостно отпраздновать День рождения столицы: были отменены все массовые праздничные мероприятия, салюты. Ситуация с коронавирусом в июле 2021 года стала усугубляться, напоминая трагическое лето прошлого года. 5 июля 2021 года был зарегистрирован антирекорд по заболеваемости COVID-19. За сутки был выявлен 3031 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, 600 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии.

В связи с увеличением роста заболевших коронавирусной инфекцией и недостатком мест для госпитализации, с 7 июля в Нур-Султане было перепрофилировано два стационара в инфекционные: это городской центр психического здоровья на 230 коек и главный военный клинический госпиталь Министерства обороны РК на 90 коек. А с 9 июля пациентов с коронавирусной инфекцией начала принимать многопрофильная городская больница №1 на 600 коек.

К сожалению, в течение всей прошедшей недели эпидемиологическая ситуация в стране не улучшилась. На воскресенье, 11 июля 2021 года зарегистрировано уже 3695 заболевших коронавирусом, 795 пациентов находятся в тяжелом состоянии..

Десять регионов - в «красной» зоне: это города Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Мангистауская и Павлодарская области. В «желтой» зоне: Алматинская, Жамбылская, Костанайская, Кызылординская и Северо-Казахстанская области. В «зелёной» зоне лишь Восточно-Казахстанская и Туркестанская области. Ужесточение карантинных мер произошло почти во всех регионах страны.

Вопрос эффективности борьбы с коронавирусом был один из главных, поднятых Президентом страны на состоявшемся 10 июля 2021 года расширенном заседании Правительства.

«Мы должны разработать качественно новую стратегию с кардинальными пересмотром мер противодействия вирусу. Статистические данные по заразившимся не должны быть единственной основой для принятия мер реагирования. Главный акцент необходимо делать на снижении тяжелых случаев и смертности, а также на лечении сложных пациентов», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Также Президент РК констатировал, что на фоне борьбы с коронавирусом резко ухудшились показатели здоровья казахстанцев: материнская смертность выросла на треть, смертность от болезней сердца на 40%. Как считает Глава государства, только иммунизация максимально снижает тяжесть течения болезни и риск летального исхода, «но не везде выполняются поставленные задачи по кампании вакцинации. Нам нужно выполнить задачу - 10 млн человек должно быть вакцинировано», - подчеркнул Президент. В том числе речь шла о поручении Главы государства по обеспечению доступности американской вакцины Pfizer для граждан Казахстана.

В эти напряженные дни казахстанцы ждали выступления Касым-Жомарта Токаева на заседании Правительства РК: что скажет Президент? Например, о положении в сельском хозяйстве. Аномальная жара, установившаяся на территории Атырауской, Кызылординской, Мангистауской, Туркестанской и частично Алматинской областях осложнила ситуацию по обеспечению скота кормами. В результате засухи был зафиксирован падеж скота в Мангыстауской области и Аральском районе Кызылординской области. По Мангистауской области пало 1147 сельхозживотных, или 0,13% от общего поголовья области, по Кызылординской области – 492 головы скота, или 0,03% от общего поголовья сельхозживотных области. Для координации действий местных исполнительных органов по вопросам кормозаготовки при Министерстве сельского хозяйства РК был создан Республиканский оперативный штаб, который взялся за мониторинг и оперативное решение вопросов кормозаготовки. По информации оперштаба, в регионах Казахстана для зимовки скота заготовлено 6,5 млн тонн сена.

Но эти меры оказались запоздалыми. На заседании Правительства РК Президент страны попросил министра сельского хозяйства покинуть свой пост. Глава государства сообщил, что только в Мангистау число погибшего скота достигло трех тысяч. Цена за тонну сена составила 23 тысячи тенге, а в некоторых регионах она составила 42 тысячи тенге.

«В такой сложный период профильное министерство должно было принимать оперативные и смелые решения. Поэтому, считаю, что будет правильным министру сельского хозяйства Сапархану Омарову уйти в отставку, как ответственному лицу», - сказал Касым-Жомарт Токаев. Президент также поручил ввести временный запрет на вывоз кормов. В этот же день Постановлением Правительства РК на должность вице-министра — исполняющего обязанности министра сельского хозяйства РК был назначен Ербол Карашукеев.

Выступление Президента РК на прошедшем заседании Правительства РК оказалось очень своевременным, программным, давшим конкретные ответы на многие актуальные вопросы. Глава государства поручил Правительству обеспечить возвращение учащихся и студентов к традиционному формату обучения в новом учебном году.

«Понятно, что в условиях появления новых штаммов коронавируса выполнить эту задачу нелегко. Поэтому необходимо разработать комплексный подход, который максимально обеспечит защиту учащихся и учителей», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Одна из главных задач – наращивание темпов роста экономики во втором полугодии.

«Главная цель - ускорение темпа экономики и повышение благосостояния населения. Несмотря на пандемию и ограничительные меры, экономика страны за полгода выросла на 2,2 %. Это радует. В прошлом году валовый внутренний продукт снизился на 2,6 % из-за пандемии. Мы должны восстановить его как можно скорее», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Говоря о качестве работы госаппарата, Президент отметил, что «в этот критический для нашего государства момент госслужащие должны мобилизоваться, проявлять инициативу, исполнительность и умение, желание принимать столь необходимые оперативные решения».

Несмотря на пандемию, наши соотечественники достигают значительных результатов в спорте. Юный боец из Темиртау Нурсултан Хожамуратов выиграл Кубок мира на международном турнире KWU World Youth Cup 2021. Казахстанский тяжеловес - боксер Серик Мусадилов (9-0, 9 КО) по прозвищу «Панда» выиграл титульный бой в США, а казахстанский файтер Жалгас Жумагулов (13-5) одержал первую победу в UFC.

Сегодня Олимпийский огонь прибыл в Токио. После двухнедельного путешествия по городу огонь будет использован для зажжения Олимпийского котла на церемонии открытия Олимпийских игр «Токио-2020», сообщил Национальный Олимпийский комитет. Как известно, Олимпийские игры-2020 в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа, и на них не будут допущены зрители. Также лишь по каналам связи казахстанцы увидят в ночь с 11 на 12 июля 2021 года финал чемпионата Европы по футболу между командами Италии и Англии.