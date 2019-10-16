День спасателя отметили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы ко дню образования органов гражданской защиты, на стадионе «Динамо» состоялись соревнования по пожарно-спасательному спорту, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В соревнованиях приняли участие 5 лучших команд из 17 пожарных частей Департамента по чрезвычайным ситуациям города. В ходе состязаний участники состязались по боевому развертыванию, а также преодолению 100-метровой полосы с препятствиями.

Вниманию жителей города Алматы, ветеранов, и учеников алматинских школ продемонстрирована пожарная автолестница, предназначенная для спасения и эвакуации людей из верхних этажей горящих зданий с высоты в 37 метров.

Кроме того, учащиеся школ, колледжей на практике испытали ранцевую систему импульсного пожаротушения ГИРС 400. Всего с 1 апреля по 01 октября т.г. мотоциклетными экипажами было произведено 112 выездов по тревоге, а с 2017 года спасены 4 человеческие жизни.

В торжественной части, под музыкальное сопровождении духового оркестра алматинского гарнизона ДЧС состоялась церемония награждения победителей пожарных – спортсменов, с вручением кубков и грамот.

Всего спасательными подразделениями Алматы с начала текущего года из зон ЧС эвакуировано 963 человек, спасено 916 человеческих жизней, проведено 127 аварийно-спасательных и неотложных работ.

Ежегодно в Казахстане день спасателя отмечается 19 октября. Начиная с 2008 года сотрудники противопожарной, водно-спасательной службы, гражданской обороны отмечают единый профессиональный праздник.



























