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День Республики должен стать поистине всенародным – Глава государства

Редактор:  
Ринат Дусумов
22 Октября 2022, 11:25
День Республики должен стать поистине всенародным – Глава государства

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Мы должны наполнить День Республики глубоким идеологическим содержанием и практической значимостью, заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на торжественной церемонии вручения государственных наград и премий. Об этом передает МИА «Казинформ».

«День Республики, как главный национальный праздник, должен стать поистине всенародным. Я вижу, с каким воодушевлением граждане восприняли идею Дня Республики. Во всех регионах состоятся торжественные концерты, научные конференции, творческие конкурсы, спортивные состязания, будут организованы патриотические, волонтерские и благотворительные акции. Мы должны наполнить этот праздник глубоким идеологическим содержанием и практической значимостью. Нам нужны общенациональные инициативы, которые бы максимально отражали дух и смысл Дня Республики», - сказал Касым-Жомарт Токаев.


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