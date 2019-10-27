День работников сельского хозяйства отметили в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – День работников сельского хозяйства отметили сегодня в здании НПД «Nur Otan», передает корреспондент МИА «Казинформ».

На сегодняшний день Актюбинская область выступает не только как крупный промышленный регион, здесь также поставлена цель по развитию агропромышленного комплекса, чтобы превратить область в продуктовый хаб для Западного Казахстана.

«Сельское хозяйство рассматривается как новый драйвер экономики Казахстана. Данная сфера является одним из основных направлений развития экономики региона. Текущий год был непростым для хлеборобов, несмотря на засуху получен неплохой урожай зерновых и заготовлены корма.

Когда Президент Касым-Жомарт Токаев приезжал в наш регион, он дал поручение развивать агропромышленный комплекс области. Мы можем обеспечить продовольствием весь западный регион. Необходимо превратить Актюбинскую область в продуктовый хаб Западного Казахстана и мы готовы к этому», - сказал аким области Ондасын Уразалин.

Вместе с тем аким отметил, что необходимо развивать переработку сельхозпродукции, в частности шерсть и кожу, которые на сегодня несмотря на наличие практически не перерабатываются.

Как отметил в своем выступлении заместитель акима области Амангали Бердалин, производство сельскохозяйственной продукции региона постепенно растет, растут инвестиции.

«За 9 месяцев 2019 года производство сельскохозяйственной продукции региона составило 200 млрд тенге, или 101,2 процента. В отрасль привлечено 16,6 млрд инвестиций, что составляет 102 процента», - сказал он.

В этом году было засеяно 457 тысяч гектаров зерновых, 300 тысяч га масличных, урожай убран в полном объеме. Наибольших показателей достигли такие районы как Каргалинский(9,8 центнера с гектара) и Мартукский (9,1 центнера с гектара).

Ведется работа по восстановлению орошаемых земель. Если в 2018 году их площади составляли 21,9 тысяч га, то в этом году было введено дополнительно 8,3 тысячи га. По словам А.Бердалина за счет строительства новых водохранилищ планируется довести площади орошаемых земель до 100 гектаров.

Вместе с тем А.Бердалин обозначил проблемные вопросы, требующие решения.

«Одной из проблем АПК является нерациональное использование земель. Также необходимо обновлять парк техники крестьянских хозяйств, быстрее вводить в оборот новые площади орошаемых земель. Необходимо увеличить производство откормочных площадок, организовать сдачу молока от новых молочно-товарных ферм на молокозаводы. Также для повышения качества мяса необходимо развивать племенное животноводство», - сказал он.

Затем состоялась церемония вручения благодарственных писем, знаков отличия, медалей лучшим работникам сельского хозяйства.



