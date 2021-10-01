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    10:40, 01 Октябрь 2021 | GMT +6

    День работников радио отмечают в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 1921 году из Оренбурга впервые стало вещать Казахское радио. С этого года 1 октября учрежден День работников радио, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    С 3 октября 1926 года в городе Кызылорде Казахское радио продолжило постоянное вещание. А радиостанция Алматы была открыта 1 мая 1931 года. В 30-е годы Казахское радио продолжило свое развитие.

    Радиожурналистика наладилась с момента основания Казахского радио.

    Сейчас товарищество QAZAQ RADIOLARY, в состав которого вошли четыре однотипных радио (Qazaq radiosy, Shalqar, Astana, Classic), распространяет информацию по всему Казахстану.

    В «Золотом фонде» радио имеются более 100 тысяч аудиозаписей, собранных с 1948 года. Из них более 300 - нотные рукописи. Радио, ставшее национальным достоянием, охватывает вещание не только по республике, но и для приграничных регионов России, Китая, Узбекистана, Кыргызстана.

    Слушать онлайн Казахское радио можно в любой точке мира. Казахское радио вещает на 7 языках и ежечасно транслирует новости на двух языках.

    Напомним, Постановлением Правительства Республики Казахстан 1 октября объявлен официальным Днем работников радио.

    Поздравляя работников СМИ в июне этого года, Глава государства Касым-Жомарт Токаев предложил объявить 1 октября Днем работников радио в рамках празднования 100-летия Казахского радио.


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