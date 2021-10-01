День работников радио отмечают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 1921 году из Оренбурга впервые стало вещать Казахское радио. С этого года 1 октября учрежден День работников радио, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С 3 октября 1926 года в городе Кызылорде Казахское радио продолжило постоянное вещание. А радиостанция Алматы была открыта 1 мая 1931 года. В 30-е годы Казахское радио продолжило свое развитие.

Радиожурналистика наладилась с момента основания Казахского радио.

Сейчас товарищество QAZAQ RADIOLARY, в состав которого вошли четыре однотипных радио (Qazaq radiosy, Shalqar, Astana, Classic), распространяет информацию по всему Казахстану.

В «Золотом фонде» радио имеются более 100 тысяч аудиозаписей, собранных с 1948 года. Из них более 300 - нотные рукописи. Радио, ставшее национальным достоянием, охватывает вещание не только по республике, но и для приграничных регионов России, Китая, Узбекистана, Кыргызстана.

Слушать онлайн Казахское радио можно в любой точке мира. Казахское радио вещает на 7 языках и ежечасно транслирует новости на двух языках.

Напомним, Постановлением Правительства Республики Казахстан 1 октября объявлен официальным Днем работников радио.

Поздравляя работников СМИ в июне этого года, Глава государства Касым-Жомарт Токаев предложил объявить 1 октября Днем работников радио в рамках празднования 100-летия Казахского радио.