День работников радио отмечают в Казахстане
С 3 октября 1926 года в городе Кызылорде Казахское радио продолжило постоянное вещание. А радиостанция Алматы была открыта 1 мая 1931 года. В 30-е годы Казахское радио продолжило свое развитие.
Радиожурналистика наладилась с момента основания Казахского радио.
Сейчас товарищество QAZAQ RADIOLARY, в состав которого вошли четыре однотипных радио (Qazaq radiosy, Shalqar, Astana, Classic), распространяет информацию по всему Казахстану.
В «Золотом фонде» радио имеются более 100 тысяч аудиозаписей, собранных с 1948 года. Из них более 300 - нотные рукописи. Радио, ставшее национальным достоянием, охватывает вещание не только по республике, но и для приграничных регионов России, Китая, Узбекистана, Кыргызстана.
Слушать онлайн Казахское радио можно в любой точке мира. Казахское радио вещает на 7 языках и ежечасно транслирует новости на двух языках.
Напомним, Постановлением Правительства Республики Казахстан 1 октября объявлен официальным Днем работников радио.
Поздравляя работников СМИ в июне этого года, Глава государства Касым-Жомарт Токаев предложил объявить 1 октября Днем работников радио в рамках празднования 100-летия Казахского радио.