День работника сельского хозяйства отметили в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Жамбылской области, традиционно считающейся аграрной, отметили День работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким Жамбылской области Аскар Мырзахметов, выступая на торжественном собрании в Центральном концертном зале «Баласагун», подчеркнул, что развитие сельского хозяйства вносит весомый вклад в рост экономики страны, благосостояние населения. Это праздник людей труда, работающих в сельском хозяйстве, наполняющих зерном закрома Родины, занимающихся животноводством, работающих в пищевой промышленности. Это праздник работников, вносящих свой неоценимый вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны и региона.

«Сегодня перед нашей областью стоит задача превратить аграрный сектор в драйвер экономики региона. Для этого нужна системная плодотворная работа», - сказал Аскар Мырзахметов.

Он отметил, что в этом году на развитие аграрного сектора области направлено 30,4 млрд долларов. Объем производства при этом в целом составил 275,6 млрд тенге – в растениеводстве 168,9 млрд тенге, в животноводстве - 105 млрд.

«Это самый высокий показатель по республике, - подчеркнул Аскар Мырзахметов. - Как известно, жамбылский регион является наиболее благоприятной зоной для ведения сельского хозяйства. Мы с гордостью можем сказать, что аулиеатинские крестьяне в этом году получили богатый урожай. В целом по республике, в том числе и в жамбылском регионе, сельское хозяйство развивается динамично».









По словам спикера, в этом году площадь зерновых составила 687,1 тысячи га – рост составил 9,7 процента. Собрано 763,2 тысячи тонн зерна, что на 92,2 тысячи тонн больше прошлогоднего. Средняя урожайность составила 23 центнера на круг. В животноводстве по итогам десяти месяцев увеличилось поголовье скота, объем продукции вырос на 3,3 процента. По программе «Сыбага» приобретено более 4,1 тысячи голов крупного рогатого скота и свыше сорока тысяч голов овец.

Для обеспечения аграриев поливной водой в регионе проводятся работы по очистке и восстановлению водных сетей и каналов на сельскохозяйственных угодьях. «Для этого создан механизированный отряд, проведен текущий ремонт 65 километров систем водоснабжения, восстановлено 4 843 гектара орошаемых земель. За последние два года полностью обеспечены поливной водой 6 247 земельных площадей», - отметил аким области.

Затронул Аскар Мырзахметов и тему набирающего обороты пилотного проекта по повышению доходов сельского населения Жамбылской области. Для реализации проекта в пилотном режиме в каждом районе определено по одному сельскому округу.

«В Жамбылской области в этом году для улучшения благосостояния народа, повышения доходов населения начал реализовываться пилотный проект, который уже вызвал интерес на селе. Реализуется проект по животноводству, растениеводству, тепличному хозяйству, созданию сельчанами малых предприятий. При выполнении данного проекта в этих селах доходы сельских жителей увеличатся в 2 - 3 раза», - сказал глава региона Аскар Мырзахметов.

В ходе торжественного собрания по случаю Дня работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности были награждены ветераны труда, главы крестьянских хозяйств, механизаторы, доярки, специалисты районных отделов сельского хозяйства, а также ряд работников СМИ, активно освещающих развитие аграрного сектора региона. В их числе и корреспондент МИА «Казинформ» по Жамбылской области.