День поля провели жамбылские аграрии

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Проблемы развития и достижения сельского хозяйства обсудили на традиционном семинаре-совещании «День поля» в Меркенском районе Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Жамбылской области.

Участники семинара-совещания, проходившего на базе меркенского ТОО «Сыпатай батыр» познакомились с работой ряда агроформирований, посетили выставку товаров сельхозпроизводителей, спецтехники и обсудили насущные вопросы отрасли.

В мероприятии принимали участие аким области Бердибек Сапарбаев, председатели Министерства сельского хозяйства и управлений, акимы районов, руководители крестьянских хозяйств из всех районов, а также специалисты научно-исследовательских институтов.

Открывая совещание, аким области Бердибек Сапарбаев отметил, что за четыре месяца этого года объем валовой продукции сельского хозяйства составил 39,4 миллиарда тенге, что по сравнению с соответствующим периодом прошлого года больше на 103,7 процента. Было отмечено, что это самый высокий показатель среди всех областей страны. На развитие сельского хозяйства выделено 29 миллиардов тенге, в том числе из республиканского бюджета - 18 миллиардов, из областного – 11 миллиардов тенге.

Из этих средств на развитие растениеводства направлено 4,4 миллиарда тенге, животноводства - 7,4 миллиарда тенге, в перерабатывающую отрасль - 831,6 миллиона тенге, на инвестиционное субсидирование – 6,6 миллиарда тенге.

Общая посевная площадь в этом году составляет 710 тысяч гектаров. Если в прошлом году водосберегающие технологии применялись на площади 20,5 тысячи гектаров, то в текущем году планируется довести орошаемые площади до 30 тысяч гектаров.

По словам руководителя ТОО «Сыпатай батыр», Каната Шайхиева, в прошлом году они получили по 30 центнеров зерна и 861 центнер сахарной свеклы с гектара.

Участников семинара ознакомили с деятельностью тепличного комплекса «Аспара-Хан» площадью 35 гектаров, принадлежащего индивидуальному предпринимателю Ахану Сарсембиеву. Он сообщил, что в этом году планирует собрать 80 тонн помидоров. Сбор урожая начал еще в середине мая.

«Теплица начала действовать в 2017 году. Планирую расширяться и внедрять новые технологии. Помидоры выращиваю впервые, всегда отдавал предпочтение огурцам. Продукцию поставляю на рынки Меркенского района», - рассказал Ахан Сарсембиев.

Аким области Бердибек Сапарбаев работой тепличного комплекса остался доволен, но порекомендовал аграрию расширять ассортимент продукции, перейти на выращивание малины и клубники.

«В этой теплице есть все условия для выращивания клубники. Необходимые коммуникации подведены. Местной клубники на внутреннем рынке практически нет. Продают ягоды из Узбекистана, которые не радуют ни ценой, ни вкусом», - заметил глава региона.

ТОО «Смарт агро каркара» занимается выращиванием сахарной свеклы, кукурузы, пшеницы. Однако влагосберегающие технологии применяются только на 54 гектарах сахарной свеклы. В последние годы товарищество испытывает серьезные проблемы с поливом. Все три канала, по которым сюда приходит поливная вода, нуждаются в очистке и реконструкции, по ним поступает лишь 70 процентов влаги от общей потребности. Аграрии обеспокоены тем, что в разгар июньской жары посевы остаются без полива.

Аким области тут же поручил мехотряду, созданному два года назад в целях проведения работ по очистке и восстановлению водных сетей и каналов на сельскохозяйственных угодьях, заняться проблемой.

В крестьянском хозяйстве «Нур-П» участникам семинара рассказали об использовании при выращивании сахарной свеклы современных технологий в орошении и обработке земли, а также уборке урожая. Помимо сахарной свеклы в хозяйстве выращивают озимую пшеницу на площади 200 гектаров, яровой ячмень на 150 гектарах и люцерну на 200 гектарах.

Крестьянское хозяйство «Гульдер» из Акаральского сельского округа занимается выращиванием элитных саженцев плодовых деревьев. Руководитель крестьянского хозяйства Александр Бондарь рассказал, что если в прошлом году было высажено 50 тысяч плодовых деревьев, то в текущем году – 120 тысяч, на 10 гектарах размещен яблоневый сад, на 13 гектарах - абрикосовый. Планируется строительство фруктохранилища мощностью единовременного хранения около одной тысячи тонн.

«Мы нацелены на увеличение объемов производства фруктов и создание необходимой инфраструктуры для их хранения и возможности реализации в межсезонье. А пока мы вынуждены продавать фрукты очень дешево, порой по себестоимости», - сетует Александр Бондарь.

Представители научно-исследовательских институтов поделились своими научными достижениями, рассказали о результатах сотрудничества с международными компаниями, о преимуществах высокотехнологических установок для орошения полей, о новых высокорентабельных культурах.

На семинаре-совещании также выступили руководитель управления технического обеспечения Министерства сельского хозяйства РК Бахыт Ильясов, представители ТОО «Быструха Астана», Казахского национального аграрного университета и другие.

В завершение встречи Бердибек Сапарбаев поручил акимам районов, руководителям управления и отделов сельского хозяйства увеличить площади орошаемых земель с применением водосберегающих технологий, а также довести до 10 процентов показатели обновления техники, развивать тепличное производство, широко внедрять минеральные удобрения и применять качественные высокопроизводительные семена, внедрять науку и инновации в сельское хозяйство.