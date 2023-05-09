День Победы отметили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы отпраздновали 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Основные мероприятия по традиции прошли в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев, где с участием акима города Ерболата Досаева состоялась церемония возложения цветов к Вечному огню. Фотокорреспондент МИА «Казинформ» запечатлел основные моменты праздника.

Цветы к Мемориалу Славы после минуты молчания в память о погибших воинах-казахстанцах возложили ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, военнослужащие, представители правоохранительных органов, общественные деятели и жители города.

Во время праздничного обеда в честь ветеранов аким поздравил фронтовиков с праздником, выразил им благодарность за героизм, проявленный на полях сражений и на трудовом фронте, пожелал крепкого здоровья, счастья и благополучия.







В свою очередь, ветераны в ходе встречи поблагодарили руководство города за внимание, а также пожелали жителям Алматы и всем казахстанцам мира и добра. Они также делились своими воспоминаниями, читали стихотворения и пели военные песни.







В парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев прошла выставка военной техники, для жителей и гостей города была организована полевая кухня, состоялся праздничный концерт, в ходе которого казахстанские артисты исполнили фронтовые песни и песни послевоенных лет.

В Алматы также прошли церемонии возложения цветов к мемориальным доскам, монументам и памятникам героев войны: к монументу Бауыржана Момышулы, мемориальной доске Талгата Бегельдинова, Рахимжана Кошкарбаева, памятникам Алии Молдагуловой и Маншук Маметовой, Сагадата Нурмагамбетова, бюсту Сергея Луганского, мемориалам «Вечная память сынам Отчизны» и «Вечная слава героям, павшим в боях за Родину».







Празднование Дня Победы прошло и в сквере имени Ш. Валиханова и на Жибек Жолы, Панфилова. В концертах приняли участие артисты «Алматы әуендері», солисты театра КНАТОБ имени Абая и другие музыкальные коллективы.







В школах и колледжах состоялись тематические «Уроки мужества» с приглашением военнослужащих, ветеранов, рядовых граждан, а также занятия по ознакомлению детей с различными родами войск.

В годы войны на фронт были призваны 1,3 млн казахстанцев. Боевыми орденами и медалями были награждены свыше 100 тысяч воинов из Казахстана, более 500 человек удостоены звания Героя Советского Союза. В настоящее время в Алматы проживают 56 ветеранов Великой Отечественной войны.









































































