РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    07:29, 10 Май 2024 | GMT +6

    «День Победы» или «День Европы» отмечает Бельгия

    Бельгия
    Фото: Benjah

    9 мая в Европейском союзе отмечался «День Европы» — годовщина Декларации главы МИД Франции Робера Шумана, сообщает собственный корреспондент Kazinform.

    В 1950 году Р. Шуман предложил объединить металлургическую, железорудную и угледобывающую промышленность Франции и Западной Германии. Реализация этого предложения привела к созданию Европейского объединения угля и стали, предшественника Европейского союза.

    Считается, что с данных событий начался процесс европейской интеграции, который привел к появлению нынешнего Евросоюза.

    Тем не менее, «День Европы» не является государственным (выходным) днем в Бельгии.

    Также в стране не празднуется на государственном уровне окончание Второй мировой войны.

    — В Бельгии дата 08 мая (подписание Акта о безоговорочной капитуляции германских вооружённых сил во Второй мировой войне) всегда оставалась в тени даты 11 ноября (заключение Компьенского перемирия, которая является официальным праздником и отмечается в Бельгии как «День перемирия») — пишет бельгийская газета Le Soir.

    — Дата 8 мая действительно не имеет прямого отношения к бельгийцам. Наша страна была освобождена намного раньше, после окончания битвы за Арденны, зимой 1944 года, отмечается в газете.

    Во Франции дата 8 мая в отличие от Великобритании, США и Германии является выходным днем. В стране был принят специальный закон.

    В среду президент Франции Эмманюэль Макрон возглавил церемонию на Елисейских полях в честь 79-й годовщины Победы над нацизмом во Второй мировой войне. Французский лидер возложил венок к памятнику руководителю национального Сопротивления в военную эпоху генералу Шарлю де Голлю.

    В Нидерландах окончание Второй мировой войны отмечают 5 мая, в день полного освобождения национальной территории. Праздник называется «Днем освобождения» и является выходным.

    В Германии «День Победы» не является официальным праздником. Как и в других европейских странах 8 мая — памятная дата признания капитуляции нацистской Германии и окончание Второй мировой войны в Европе.

    В этом году в Германии на 09 мая пришелся религиозный праздник «День вознесения», который стал для жителем страны выходным.

    Теги:
    Праздник Евросоюз Европа Бельгия Мировые новости
    Арнур Рахимбеков
    Автор
    Арнур Рахимбеков
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!