«День Победы» или «День Европы» отмечает Бельгия

9 мая в Европейском союзе отмечался «День Европы» — годовщина Декларации главы МИД Франции Робера Шумана, сообщает собственный корреспондент Kazinform.

В 1950 году Р. Шуман предложил объединить металлургическую, железорудную и угледобывающую промышленность Франции и Западной Германии. Реализация этого предложения привела к созданию Европейского объединения угля и стали, предшественника Европейского союза.

Считается, что с данных событий начался процесс европейской интеграции, который привел к появлению нынешнего Евросоюза.

Тем не менее, «День Европы» не является государственным (выходным) днем в Бельгии.

Также в стране не празднуется на государственном уровне окончание Второй мировой войны.

— В Бельгии дата 08 мая (подписание Акта о безоговорочной капитуляции германских вооружённых сил во Второй мировой войне) всегда оставалась в тени даты 11 ноября (заключение Компьенского перемирия, которая является официальным праздником и отмечается в Бельгии как «День перемирия») — пишет бельгийская газета Le Soir. — Дата 8 мая действительно не имеет прямого отношения к бельгийцам. Наша страна была освобождена намного раньше, после окончания битвы за Арденны, зимой 1944 года, отмечается в газете.

Во Франции дата 8 мая в отличие от Великобритании, США и Германии является выходным днем. В стране был принят специальный закон.

В среду президент Франции Эмманюэль Макрон возглавил церемонию на Елисейских полях в честь 79-й годовщины Победы над нацизмом во Второй мировой войне. Французский лидер возложил венок к памятнику руководителю национального Сопротивления в военную эпоху генералу Шарлю де Голлю.

В Нидерландах окончание Второй мировой войны отмечают 5 мая, в день полного освобождения национальной территории. Праздник называется «Днем освобождения» и является выходным.

В Германии «День Победы» не является официальным праздником. Как и в других европейских странах 8 мая — памятная дата признания капитуляции нацистской Германии и окончание Второй мировой войны в Европе.

В этом году в Германии на 09 мая пришелся религиозный праздник «День вознесения», который стал для жителем страны выходным.