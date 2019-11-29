День Первого Президента РК отметили в Пекине

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – В Посольстве РК в КНР в честь Дня Первого Президента Республики Казахстан прошло торжественное мероприятие для детей школьного возраста казахстанских дипломатов и сотрудников национальных компаний, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Китае.

После исполнения Гимна Республики ребята продекламировали стихи о Казахстане и его Первом Президенте.

Юные казахстанцы показали свои художественные работы, посвященные достижениям Казахстана в XXI веке.

Вечер завершился показом полнометражного исторического мультфильма «Қазақ елі». Показ патриотических художественных и мультипликационных фильмов в Пекине ко Дню Первого Президента стал ежегодной традицией – в прошлом году здесь был показан фильм «Небо моего детства», в 2017 году – анимационный фильм «Ер Тостик и Айдархан».

В начале декабря в детском центре развития «Балдырған» в Пекине состоится утренник, приуроченный к празднованию Дня Первого Президента РК.







