День Первого Президента подчеркивает вклад Елбасы в строительство и созидание независимого Казахстана – депутат маслихата

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат маслихата столицы, главный врач городской поликлиники № 6 Динара Байсеркина поздравила казахстанцев с Днем Первого Президента, а также особо подчеркнула неоценимый вклад Елбасы в развитие системы отечественного здравоохранения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Нур-Султана.

Динара Байсеркина отметила, что благодаря мудрой политике Первого Президента – Елбасы Нурсултана Назарбаева, Казахстан завоевал высокий авторитет на международной арене.

«Уважаемые казахстанцы, поздравляю Вас с государственным праздником – Днем Первого Президента. Сегодняшний праздник особенный. Он подчеркивает вклад нашего Елбасы в строительство и созидание независимого Казахстана. Благодаря мудрой политике Первого Президента за годы независимости Казахстан заслужил высокий авторитет в международном сообществе, успешно решаются все задачи дальнейшего развития на пути к процветанию», - отметила депутат маслихата столицы.

По ее словам, особое внимание Нурсултана Назарбаева к развитию здравоохранения вывело казахстанскую медицину на качественно новый уровень.

«Особое внимание Елбасы к развитию системы здравоохранения за годы независимости позволило нам повысить качество медицинских услуг путем строительства новых объектов здравоохранения, оснащенных высокотехнологичным оборудованием. Это позволило нам повысить доступность медицинских услуг, оказываемых гражданам. На сегодняшний день расширена граница оказания высокоспециализированной медицинской помощи нашему населению. Поздравляю всех с праздником, желаю крепкого здоровья, процветания, семейного благополучия, берегите себя, родных и близких», - поздравила главврач.